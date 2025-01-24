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Силиня вызвала на ковер ответственных из-за беспорядков, устроенных болельщиками в центре Риги 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.01.2025
LETA
Силиня вызвала на ковер ответственных из-за беспорядков, устроенных болельщиками в центре Риги
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня созвала сегодня в 9 часов совещание Министерства внутренних дел и ответственных служб, чтобы заслушать информацию о беспорядках, устроенных болельщиками голландского футбольного клуба "Ajax Amsterdam" в центре Риги в четверг вечером.

Премьер-министр заявила в социальных сетях, что хочет услышать о ситуации, а также о мерах, принятых для сдерживания беспорядков и обеспечения общественного порядка.

Болельщики "Ajax" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.

Люди в социальных сетях сообщают, что сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.

Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.

По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось прекратить беспорядки.

В Госполиции агентству ЛЕТА сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.

По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.

#фанаты
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го января

    Представляю куда они "отправят" Силиню...

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