Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это не люди, даже не звери – амебы, вши!» - Вейдемане вне себя из-за решения суда 2 2724

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это не люди, даже не звери – амебы, вши!» - Вейдемане вне себя из-за решения суда

Известная в Латвии публицистка Элита Вейдемане выразила свое возмущение слишком мягкому, как она считает, приговору суда в деле об убийстве семилетней Юстины Рейниковой.

Вчера Латгальский районный суд в Даугавпилсе приговорил отца и мачеху убитой девочки к 20 и 17 годам лишения свободы соответственно.

«На самом деле, в этом случае никаких комментариев не может быть. Если два взрослых человека, пьяные или нет, а алкоголь, кстати, является отягчающим обстоятельством, причиняют вред более слабому, будь то ребенок или животное, то этим людям нужно сидеть в тюрьме всю оставшуюся жизнь.

Я удивляюсь, почему им дали только 20 и 17 лет. Они не люди. Они даже не звери. Они какие-то амебы! Они вши! Они никто! Они заслужили пожизненное заключение в тюрьме строгого режима», - высказалась Вейдемане в эфире TV24.

Напомним, согласно обвинению, отец и мачеха Юстине, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликт из-за бытовых претензий к девочке, поскольку не справлялись с ее воспитанием и уходом за ней. Осознавая, что Юстине не может оказать физическое сопротивление, они кричали на нее, били по телу и голове, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.

×
Читайте нас также:
#суд #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
37
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Электронный браслет
Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео