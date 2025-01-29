Известная в Латвии публицистка Элита Вейдемане выразила свое возмущение слишком мягкому, как она считает, приговору суда в деле об убийстве семилетней Юстины Рейниковой.

Вчера Латгальский районный суд в Даугавпилсе приговорил отца и мачеху убитой девочки к 20 и 17 годам лишения свободы соответственно.

«На самом деле, в этом случае никаких комментариев не может быть. Если два взрослых человека, пьяные или нет, а алкоголь, кстати, является отягчающим обстоятельством, причиняют вред более слабому, будь то ребенок или животное, то этим людям нужно сидеть в тюрьме всю оставшуюся жизнь.

Я удивляюсь, почему им дали только 20 и 17 лет. Они не люди. Они даже не звери. Они какие-то амебы! Они вши! Они никто! Они заслужили пожизненное заключение в тюрьме строгого режима», - высказалась Вейдемане в эфире TV24.

Напомним, согласно обвинению, отец и мачеха Юстине, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликт из-за бытовых претензий к девочке, поскольку не справлялись с ее воспитанием и уходом за ней. Осознавая, что Юстине не может оказать физическое сопротивление, они кричали на нее, били по телу и голове, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.