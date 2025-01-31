Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пропавший без вести Кристап Струбергс найден живым. Артиста уже доставили в руки специалистов 1 1328

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пропавший без вести Кристап Струбергс найден живым. Артиста уже доставили в руки специалистов

Государственная полиция прекратила поиски пропавшего музыканта Кристапа Струбергса — молодой мужчина найден живым.

Как во второй половине дня сообщили в Государственной полиции, поиски музыканта Кристапа Струбергса, бывшего участника группы «Singapūras Satin», успешно завершены — музыкант найден живым.

«Кристап в надежных руках». Он доставлен в руки специалистов, которые о нем позаботятся! «СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОДДЕРЖКУ», — сообщает Лайма Козуле, родственница артиста.

Как сообщалось ранее, музыкант исчез 30 января вечером в Вилянах и два экипажа полиции всю ночь его искали, к сожалению, безрезультатно.

Незадолго до своего исчезновения он оставил в социальных сетях тревожную запись, которая сейчас удалена, но ранее вызвала большую обеспокоенность у близких Кристапа.

×
Читайте нас также:
#поиск
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Электронный браслет
Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео