Как во второй половине дня сообщили в Государственной полиции, поиски музыканта Кристапа Струбергса, бывшего участника группы «Singapūras Satin», успешно завершены — музыкант найден живым.

«Кристап в надежных руках». Он доставлен в руки специалистов, которые о нем позаботятся! «СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОДДЕРЖКУ», — сообщает Лайма Козуле, родственница артиста.

Как сообщалось ранее, музыкант исчез 30 января вечером в Вилянах и два экипажа полиции всю ночь его искали, к сожалению, безрезультатно.

Незадолго до своего исчезновения он оставил в социальных сетях тревожную запись, которая сейчас удалена, но ранее вызвала большую обеспокоенность у близких Кристапа.