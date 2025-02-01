Сотрудники полиции нашли пропавшего без вести двухлетнего Андрея Кузнецова. К сожалению, жизнь мальчика спасти не удалось.

Полиция сообщила, что ребенок был найден без сознания.

«Пропавший Андрей Кузнецов был найден без сознания около 21.40, медики борются за его жизнь», - указали в полиции.

Informācija papildināta plkst. 22.15: Pazudušais Andrejs Kuzņecovs ap 21.40 atrasts bezsamaņā, mediķi cīnās par viņa dzīvību.



Plašāk: https://t.co/h6bUxWKEJk https://t.co/SLsIuMEoZZ — Valsts policija (@Valsts_policija) February 1, 2025

Чуть позже последовала информация ЛТВ, согласно которой, несмотря на длительные реанимационные мероприятия, спасти жизнь ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Informācija papildināta pulksten 22.35: Par spīti ilgstoši veiktiem reanimācijas pasākumiem, bērna dzīvību glābt vairs nevarēja. Ir sākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana. https://t.co/pyJStiHi08 — LTV Panorāma (@ltvpanorama) February 1, 2025

Как сообщили в полиции, маленький мальчик был найден без сознания сотрудником Госполиции примерно в 450 метрах от его дома, недалеко от железнодорожных путей.

Полиции помогало большое количество волонтеров.

Ребенок вышел из своего дома в Ленджской волости Резекненского края 1 февраля около 13.30, в зимней куртке, но без обуви.