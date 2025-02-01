Пропавшего под Резекне двухлетнего Андрея нашли. Жизнь мальчика спасти не удалось

Дата публикации: 01.02.2025
Сотрудники полиции нашли пропавшего без вести двухлетнего Андрея Кузнецова. К сожалению, жизнь мальчика спасти не удалось.

Полиция сообщила, что ребенок был найден без сознания.

«Пропавший Андрей Кузнецов был найден без сознания около 21.40, медики борются за его жизнь», - указали в полиции.

Чуть позже последовала информация ЛТВ, согласно которой, несмотря на длительные реанимационные мероприятия, спасти жизнь ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Как сообщили в полиции, маленький мальчик был найден без сознания сотрудником Госполиции примерно в 450 метрах от его дома, недалеко от железнодорожных путей.

Полиции помогало большое количество волонтеров.

Ребенок вышел из своего дома в Ленджской волости Резекненского края 1 февраля около 13.30, в зимней куртке, но без обуви.

