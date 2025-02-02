В российских СМИ появились сообщения, которые вроде бы и не должны удивлять: Следственный департамент МВД возбудил очередное дело о хищениях в почившей в бозе компании «Роснано»: на этот раз предъявлены обвинения в хищении более 45 миллиардов рублей - около 450 миллионов евро. В последнем случае привлекает внимание как то, что для следственных действий задержаны четыре бывших топ-менеджера госкорпорации, так и то, что в очередной раз фигуранты дают показания на А.Чубайса.

"Анатолий Борисович, поменявший за последние тридцать с лишним лет самые разнообразные амплуа – безусловно, легендарная личность, - комментирует ситуацию живущий в США экономист Владислав Иноземцев, -Конечно, он внёс свой немалый вклад в создание в России рыночной экономики – но этот вклад породил не только новую частную собственность, но и неверие в справедливость созданной системы у подавляющего большинства россиян, что в конечном счёте и сделало возможным авторитарный поворот в стране. Практически на каждой должности – от «книжного дела» до реорганизации РАО «ЕЭС» - А.Чубайса преследовали финансовые скандалы и обвинения, в которых менялись разве что масштабы сомнительных операций. На каждом месте работы его окружали «выдающиеся менеджеры», десятки которых давно находятся в тюрьме или в розыске – но сам А.Чубайс оставался неприкасаем. Многие люди, чьё мнение я ценю крайне высоко, не раз и не два говорили мне о том, что великого реформатора обманывали все кому не лень, когда как сам он оставался бессребренником и радетелем интересов страны.

Я всегда воспринимал такие мнения с большим скепсисом – по крайней мере, во времена медведевской модернизации я готов был поверить в то, что даже «Сколково» может иметь определённый позитивный эффект, но ничего подобного о «Роснано» никогда не приходило мне в голову. Этот проект, в котором изначально не было ничего прорывного, являлся примером распила per se, и ещё в 2013 году Счётная палата приходила к выводу, что «степень неэффективного использования бюджетных средств в случае с “Роснано”... близка к 100% (и как раз в это время топ-менеджеры компании потянулись за рубеж. Обман А.Чубайса его подчинёнными – это, на мой взгляд, того же типа сказка, что и обвинения Э.Набиуллиной в том, что она преднамеренно обанкротила Пробизнесбанк, глава которого С.Железняк был честнейшим человеком, а заодно и противником нынешнего режима".

"Я не арбитр и не обвинитель – и никогда не скажу (в отличие от многих других) что А.Чубайс должен сидеть в тюрьме. Он давно гражданин другой страны, ведущий полноценную и яркую жизнь, и только Бог ему судья. Но я искренне не понимаю, какие такие «комплексные исследования возможного будущего России на основе анализа событий ее недавнего прошлого» этот независимый исследователь из Глазго собирается вести в Университете Тель-Авива, и кто намерен относиться к таковым хотя бы с минимальной степенью серьёзности? Или в западном мире полностью утрачено понимание того, что такое конфликт интересов – ведь таковой не может не проявляться в каждом докладе, выпускаемом этим центром? Хотя, вероятно, на фоне тех сделок с совестью, на которые шли западные политики и интеллектуалы, когда дело заходило о России, это просто ничего не значащий эпизод..."