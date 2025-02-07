К журналистам за помощью обратился Гирт, у которого есть основаная работа, а также подработка в виде такси. В конце января после развлекательного мероприятия в «Арена Рига» (ныне Xiaomi Arena) он подобрал иностранцев и, судя по их языку, понял, что это финны. Во время поездки с клиентами в гостиницу в центре Риги пассажир, сидевший на переднем сиденье и, судя по всему, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, по причинам, известным только ему, ударил кулаком по лобовому стеклу, в результате чего оно треснуло.

"Он также открыл окно и кричал на людей. Конечно, по дороге к месту назначения я позвонил в полицию по номеру 112 и объяснил ситуацию. Я сказал им, в какой отель я направляюсь, и попросил направить туда полицейский наряд", - рассказывает Гирт.

По прибытии в отель агрессивный клиент задержался в такси и, возможно, поняв, что вызвана полиция, начал избивать Гирта.

"В какой-то момент меня ударили по правой стороне [головы], затем по другой. Он хотел ударить в третий раз, но я заблокировал его, схватил, притянул к себе, открыл окна машины, позвал на помощь и начал сигналить, чтобы привлечь внимание. Пассажиры вышли из машины и вытащили его", - вспоминает таксист.

По словам Гирта, полиция прибыла через 40 минут после вызова. Мужчина считает, что реакция сотрудников правоохранительных органов была слишком медленной.

Государственная полиция в соответствии с постановлениями Кабинета министров разделила вызовы на четыре категории — от А до D, где А — вызов, требующий очень быстрого реагирования в связи с угрозой, а вызовы категории D не требуют помощи сотрудников правоохранительных органов. Вызову была присвоена категория C, которая требует прибытия на место происшествия в течение двух часов. На вопрос о том, было ли такое решение правильным в данной конкретной ситуации, учитывая непредсказуемость поведения агрессивного пассажира, представительница полиции Ласма Грейдане ответила, что это будет оценено — после того, как Гирт подал жалобу в полицию на их работу, была служебная проверка.

"В центре Риги на госполицию приходится наибольшая нагрузка. Мы смотрим на загруженность бригад. У нас самая большая нехватка персонала в Риге, поэтому мы работаем по принципу живой очереди", - указала Грейдане.

Гирта крайне возмутило и поведение сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия. Он ожидал, что полиция примет жесткие меры в отношении иностранца за избиение, но увидел обратное. По его мнению, сотрудники правоохранительных органов попытались «замять инцидент».

"Первая информация, которую я сообщил полицейскому, состояла в том, что на меня было совершено физическое нападение, и что пассажир нанес мне несколько ударов по голове и шее. Я также упомянул, что чувствую головокружение. Они [полиция] не вызвали скорую помощь. Я показал им разбитое стекло, но они даже не отреагировали. Полиция заявила: поскольку они финны и скоро уедут, мы ничего делать не будем", - возмущается пострадавший.

Не желая «связываться» с туристом из Финляндии, полиция предложила провести переговоры с преступником без участия сотрудников правоохранительных органов и потребовать от него «денежную компенсацию», рассказал Гирт. Он также сообщил, что финн хотел раскошелиться на несколько сотен евро, но сам Гирт отказался, поскольку на тот момент не знал, какой ущерб был нанесен его здоровью и сколько будет стоить новое лобовое стекло. Таксист хотел, чтобы действия полицейского были надлежащим образом зафиксированы, расследованы и наказаны, чтобы впоследствии, используя результаты работы полицейского в качестве аргумента, он мог выступить против виновного, требуя возмещения ущерба, нанесенного его здоровью, автомобилю, а также морального ущерба.

Камера наблюдения отеля зафиксировала нападение. По словам потерпевшего, сотрудники гостиницы хотели передать записи полиции, однако на тот момент стражи порядка ими не заинтересовались.

"Этот финн приедет домой и расскажет своим друзьям, что в Латвии можно "на чилле" избивать таксистов. Накануне произошел инцидент, когда футбольные туристы напали на репортера. Тогда полиция приняла меры, но когда нападают на таксиста — пофиг!", - негодует мужчина.

По словам Гиртса, после беседы сотрудник полиции проводил агрессивного туриста до лифта отеля.

"Подозреваю, что агрессивный пассажир дал взятку полицейскому, когда тот сопровождал его и его друга к лифту", - выражает подозрение Гирт.

Гирт уже пожаловался в полицию на предполагаемую халатность сотрудников на месте происшествия. Представитель полиции Ласма Грейдане отметила, что эта информация вызывает беспокойство. Она также будет проверена во время служебного расследования. По словам Грейдане, если халатность должностных лиц будет доказана, они будут привлечены к ответственности.

В течение суматошного вечера Гирт проявил настойчивость и все-таки написал заявление. После того, как делом заинтересовались журналисты, в полиции был начат процесс о причинении телесных повреждений. Ранее по факту порчи имущества (автомобиля) было начато ведомственное расследование.

После событий напряженного вечера, когда Гирт даже не знал, будет ли полиция вообще что-либо расследовать, таксист обратился в компанию "Bolt", которая курирует его работу. Гирт заявил, что хотел получить поддержку от компании, например, призвать полицию справедливо расследовать дело, но, как отметил мужчина, компания не захотела помочь, наоборот — еще больше усложнила ему жизнь, отключив от приложения "Bolt", поскольку перевозка клиентов с поврежденным лобовым стеклом невозможна. Гирт уже заменил лобовое стекло за свой счет.

Свой комментарий дали и представители "Bolt":

"Главным приоритетом компании "Bolt" является обеспечение безопасности ее пользователей и партнеров. Мы осведомлены о сложившейся ситуации и очень сожалеем о случившемся. Мы относимся к таким случаям очень серьезно и не потерпим никаких нарушений, включая оскорбительное поведение по отношению к водителям-партнерам, поэтому конкретный пользователь был заблокирован на платформе "Bolt". В случае возникновения подобных ситуаций мы всегда готовы сотрудничать с Государственной полицией. Когда мы получаем официальный отчет полиции, мы собираем всю имеющуюся у нас информацию и представляем ее как можно быстрее, чтобы мы могли оперативно выяснить обстоятельства инцидента."