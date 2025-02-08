В связи с гибелью двух детей в Риге Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и нарушения правил хранения огнестрельного оружия, сообщили в полиции.

Как сообщал bb.lv. 7 февраля в одной из квартир многоквартирного дома в рижском микрорайоне Плявниеки были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.

Государственная полиция начала уголовный процесс по части второй статьи 123 Уголовного закона (причинение смерти по неосторожности) и части второй статьи 236 (нарушение правил хранения огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия).

Обе статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора или общественных работ.

Для осмотра места происшествия были привлечены «несколько высококвалифицированных специалистов в области расследования убийств и криминалистических экспертов». Изъяты вещественные доказательства, а также допрошены несколько человек, говорится в заявлении полиции.

Государственная полиция задержала владельца оружия и подтвердила, что оружие было официально зарегистрировано.

Из представленной полицией информации пока не ясно, кто подозревается в стрельбе. «Учитывая, что расследование продолжается, в интересах следствия мы не будем давать более подробные комментарии», — говорится в заявлении Государственной полиции.

Также правоохранители призвали общественность уважать частную жизнь вовлечённых лиц.

По данным Службы неотложной медицинской помощи, 7 февраля после 17:00 поступил вызов на место происшествия в Риге, где погибли двое детей, чьи жизни медикам уже не удалось спасти.