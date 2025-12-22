22-летняя учительница из Петербурга уехала в СИЗО за сексуальные домогательства 1 1874

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Прекрасную Афину оклеветали злые подростки.

Прекрасную Афину оклеветали злые подростки.

Влюблённый в неё мальчик с апреля ходил на занятия к ней домой вместе со своим другом.

Дети, обвинившие молодую учительницу из Питера в домогательствах, сделали это из-за мести — сообщила «Базе» мама педагога.

22-летняя выпускница РГПУ им. Герцена Афина Симеонидис год назад стала классным руководителем и преподавала английский язык в петербургской гимназии. Девушка вела активный образ жизни, регулярно участвовала в общественной деятельности, была ярким волонтёром Победы, окончила с отличием вуз. Учительница сразу понравилась педколлективу, школьникам и их родителям.

Как рассказала «Базе» мама Афины, на молодого педагога повышенное внимание обращал её 12-летний ученик — мальчик признавался ей в любви при всём классе. Афина совмещала работу в школе с репетиторством по английскому языку. Влюблённый в неё мальчик с апреля ходил на занятия к ней домой вместе со своим другом «за компанию» — по словам матери педагога. Ребята утверждают, что якобы на этих занятиях Афина занималась с ними сексом, и при этом в квартире присутствовал и её 16-летний брат, который жил вместе с ней.

Первое заявление на девушку поступило около недели назад: по сообщениям родных девушки, 12-летний мальчик пришёл в полицию самостоятельно, без взрослых. А через пару дней в органы пришёл его друг — так поступило второе заявление. После этого Афину сразу задержали и вменили самую тяжёлую часть насильственных действий сексуального характера. Сейчас она находится в СИЗО.

По словам матери, Афина была чутким учителем, все дети из её класса доверяли ей и делились личными проблемами. При этом мальчики, которые подали заявления о насилии, — это «два дружка с сомнительной репутацией»: в своих соцсетях они выкладывали видео с драками, матами и специфическим юмором (на видео). Женщина предполагает, что дети сговорились из чувства мести и тщательно спланировали наказание, так как учительница английского не отвечала взаимностью.

#образование #молодежь #социальные сети #судебный процесс #секс #дети #насилие
