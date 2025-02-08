У лидера движения «‎За сбережение народа» забрали 500 000 евро наличными с помощью дочери 1 1144

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.02.2025
BB.LV
Господин Красильников хранил существенный объем наличности.

Наивность, граничащая с безумием - или желание отомстить родителям.

Сейф с 50 миллионами рублей (500 000 евро) мошенники вынесли из квартиры председателя правления общероссийского народного движения "За сбережение народа". Этот сейф им помогла вывезти дочь председателя.

Поначалу 20-тилетней Анне Красильниковой позвонили. Мужчина представился сотрудником "Мегафона" и сообщил ей старую мошенническую байку про окончание договора оказания услуг сотовой связи, который нужно срочно продлить, иначе номер заблокируют. После Анна произнесла код из смс, который якобы позволял восстановить доступ. И понеслось...

Тут же Анне позвонили якобы из "Госуслуг" с тревожным сообщением, что мошенники получили доступ к ее акканту. Затем Анну передали "специалисту" Росфинмониторинга, который поинтересовался, в каких банках счета. Анна всё рассказала и заодно сообщила, что в квартире есть сейф и куча маминой ювелирки.

После такой ценной информации к делу подключился "следователь ФСБ". Он запугал девушку фейковой уголовной ответственностью за перевод денег на Украину и пособничество в терроризме. Но, слава богу, выход есть. Анне велели вынести все деньги к подъезду "сотруднице Росфинмониторинга" Анастасии и выполнять все ее указания.

Русоволосая Анастасия, впрочем, приехала не одна. С ней были темноволосые коллеги-грузчики. За полчаса "сотрудники Росфинмониторинга" обнесли квартиру в центре Москвы, вытащив сейф с наличкой и мамину ювелирку в общей сложности на 50,5 миллионов рублей.

Спустя 6 дней отец Анны – руководитель компании "Арго" и председатель правления общероссийского народного движения "За сбережение народа" Андрей Красильников – решил проверить сбережения. Но на месте сейфа оказалась дыра. Дочь, конечно, сразу рассказала всю историю с "Мегафоном", "Росфинмониторингом" и "следователем ФСБ". После чего услышала от родителей, что её обманули мошенники.

