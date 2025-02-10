В частично обрушившемся бесхозном здании погиб человек

В Дзербенской волости Цесиского края частично обрушившееся двухэтажное бесхозное здание привело к гибели человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов спасателям поступил в воскресенье в 17:16. С помощью спасательной доски из здания был извлечен один человек, у которого медики констатировали смерть.

В воскресенье в 23:11 пожарные выехали в Брингульскую волость Валмиерского края, где в дымоходе двухэтажного жилого дома загорелись сажевые отложения на площади 0,5 квадратных метра. До прибытия пожарных из здания эвакуировался один человек.

Жилище не было оборудовано детектором дыма, поэтому пожарные подарили его владельцам.