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Мог сэкономить полторы тысячи: в Курземе водителя оштрафовали на 2 тысячи евро 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.02.2025
BB.LV
Мог сэкономить полторы тысячи: в Курземе водителя оштрафовали на 2 тысячи евро

На днях сотрудники Госполиции получили информацию о мужчине, который пьяным ездит на автомобиле Volkswagen, при этом прав у него нет. Они решили остановить эту машину, однако водитель попытался сбежать.

Подробности такие: 4 февраля около 17.30 патрульные в Курземе в Приекульской волости зафиксировали автомобиль Volkswagen, о котором была упомянутая информация.

Должностные лица Госполиции включили звуковые и световые сигналы и дали указание водителю автомобиля остановиться. Но тот прибавил скорость.

Как отмечают полицейские, во время побега нарушитель ехал по гравийной дороге местного значения со скоростью движения 116 км/час в месте, где разрешено только 80 км/час. Тем самым разрешенная скорость движения была превышена на 36 км/час.

Этот "забег" водитель продолжал до своего дома, где остановился.

В отношении мужчины начаты процессы об административных правонарушениях за неподчинение неоднократному требованию остановить транспортное средство (за побег), за управление транспортным средством при отсутствии прав, за превышение разрешенной скорости движения, за езду без полиса ОСТА.

Если бы мужчина остановился сразу, то штраф за езду без прав и страховки составил бы 515 евро, однако сейчас назначенный мужчине штраф достигает 2015 евро, а лишение прав — на пять лет.

#штрафы #водители
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Антон Городницкий
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    11-го февраля

    Создали аварийную ситуацию, гнались 116 км/ч по гравийной дороге, а если бы ребенок вышел? И это все, чтобы отобрать уже отобранные права наложить штраф 2500 евро, который этот мужик не заплатит. За такие деньги ему проще уехать из этой страны, даже на этой машине фольксваген

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  • MiU
    Made in USSR
    Дед
    11-го февраля

    А что предлагаешь? Разрешать таким рассекать по дорогам налево и направо? Да! Интересная трактовка: включение мигалки и сирены является созданием аварийной ситуации, так?

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