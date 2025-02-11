Baltijas balss logotype

Стало известно, кто именно в Латвии чаще всего попадается на крючок мошенников 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.02.2025
LETA
Стало известно, кто именно в Латвии чаще всего попадается на крючок мошенников
ФОТО: dreamstime

В прошлом году мошенникам удалось выманить у жителей разными способами не менее 15 млн евро, и в основном жертвами мошенников становятся одинокие пожилые люди в поисках возможностей социализации.

Об этом сообщил на заседании подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний парламентской юридической комиссии член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис.

Депутат Андрей Юдин отметил на заседании подкомиссии, где обсуждался вопрос о достаточности и эффективности правового регулирования для предотвращения телефонных мошенничеств, что по сути проблема не с уголовным законом, но всегда можно внести какие-то улучшения, чтобы сократить случаи мошенничества.

Юдин напомнил: учреждения все время напоминают жителям, на что нужно обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников, но по-прежнему такие случаи происходят.

Депутат отметил, что от потерпевших периодически можно услышать, что при обращении за помощью им приходилось получать от правоохранителей упреки в совершенных действиях, которые позволили мошенникам получить финансовые средства.

Политик подчеркнул, что и правоохранители должны стать более эмпатичными в работе с пострадавшими. Также актуален вопрос о содействии пострадавшим, которое побудит их более активно искать помощь, сказал Юдин.

В свою очередь, Бразовскис сообщил, что в прошлом году были предотвращены попытки выманить в общей сложности 12 млн евро, но при этом мошенникам удалось присвоить 15 млн евро.

По словам Бразовскиса, ситуация потихоньку улучшается, предотвращается все больше случаев обмана. Говоря о профиле обманутого человека, он рассказал, что в основном это одинокие пожилые люди, которые чаще становятся жертвами "романтического" обмана в поисках возможностей социализации.

Кроме того, Бразовскис отметил: чтобы сократить риск стать жертвой обмана, людям не стоит торопиться и при возникновении сомнений проверить ситуацию, например, путем обращения в банк.

Жертвами мошенников становятся также малые и средние предприятия, их бухгалтеры, другие сотрудники, имеющие правовой доступ к банковскому счету.

В то же время, хотя и реже, жертвами становятся "торопящиеся" люди, которые имеют хорошее образование, но попадают "в лапы" мошенников вследствие поспешного принятия решений, пояснил Бразовскис.

Он подчеркнул, что мошенничества происходят не только в Латвии, похожая ситуация и в других странах мира. Чтобы сократить число случаев мошенничества, необходимо единое регулирование между операторами мобильных услуг, также гораздо больше нужно заботиться о цифровой безопасности, например, с помощью брандмауэров.

При этом следует повысить эффективность коммуникации с людьми в возрасте, чтобы они не попадали в ловушки телефонных мошенников, сказал член правления Ассоциации финансовой отрасли.

Представитель Государственной полиции Антра Страдиня сообщила, что стражи порядка регулярно проходят обучение, как более качественно вести работу с жертвами мошенников.

При этом она признала, что бывают случаи, когда возможности правоохранителей оказать помощь бывают ограничены. Например, в случаях "романтического" мошенничества, когда тревогу в связи с возможным мошенничеством поднимают родственники жертвы.

#мошенники
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
3

Комментарии (3)

  • FC
    Frankie Comandante
    11-го февраля

    Необходимо прекратить искать странные предметы в люстрах и тогда появится время разобраться с работой колцентров. Я получаю каждый день абсолютно тупые звонки от людей пытающихся говорить со мной с мягким славянским выговором. И похоже всем, кто обычно интересуется моими достаточно личными делами, им не просто всё равно, им это явно нравится.

    3
    2
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Frankie Comandante
    11-го февраля

    Где вы их находите? Мне один раз звонил номер с Литвы, с моей стороны ответа не последовало, на этом звонки закончились, а у вас аж с периодичностью, странно как-то. (2) И что с того что был славянский акцент, это не показатель. Или по вашему русскоязычный знающий латышский, но при этом говоря с русским акцентом, это всё преступник и он уже заведомо аферист?. Я говорил с девушкой банковским работником, по телефону, так она русская была, но при этом я думаю что и на латышском говорит не хуже!

    3
    0
  • FC
    Frankie Comandante
    11-го февраля

    Необходимо прекратить искать странные предметы в люстрах и тогда появится время разобраться с работой колцентров.

    1
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео