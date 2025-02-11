Стало известно, кто именно в Латвии чаще всего попадается на крючок мошенников

В прошлом году мошенникам удалось выманить у жителей разными способами не менее 15 млн евро, и в основном жертвами мошенников становятся одинокие пожилые люди в поисках возможностей социализации.

Об этом сообщил на заседании подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний парламентской юридической комиссии член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис.

Депутат Андрей Юдин отметил на заседании подкомиссии, где обсуждался вопрос о достаточности и эффективности правового регулирования для предотвращения телефонных мошенничеств, что по сути проблема не с уголовным законом, но всегда можно внести какие-то улучшения, чтобы сократить случаи мошенничества.

Юдин напомнил: учреждения все время напоминают жителям, на что нужно обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников, но по-прежнему такие случаи происходят.

Депутат отметил, что от потерпевших периодически можно услышать, что при обращении за помощью им приходилось получать от правоохранителей упреки в совершенных действиях, которые позволили мошенникам получить финансовые средства.

Политик подчеркнул, что и правоохранители должны стать более эмпатичными в работе с пострадавшими. Также актуален вопрос о содействии пострадавшим, которое побудит их более активно искать помощь, сказал Юдин.

В свою очередь, Бразовскис сообщил, что в прошлом году были предотвращены попытки выманить в общей сложности 12 млн евро, но при этом мошенникам удалось присвоить 15 млн евро.

По словам Бразовскиса, ситуация потихоньку улучшается, предотвращается все больше случаев обмана. Говоря о профиле обманутого человека, он рассказал, что в основном это одинокие пожилые люди, которые чаще становятся жертвами "романтического" обмана в поисках возможностей социализации.

Кроме того, Бразовскис отметил: чтобы сократить риск стать жертвой обмана, людям не стоит торопиться и при возникновении сомнений проверить ситуацию, например, путем обращения в банк.

Жертвами мошенников становятся также малые и средние предприятия, их бухгалтеры, другие сотрудники, имеющие правовой доступ к банковскому счету.

В то же время, хотя и реже, жертвами становятся "торопящиеся" люди, которые имеют хорошее образование, но попадают "в лапы" мошенников вследствие поспешного принятия решений, пояснил Бразовскис.

Он подчеркнул, что мошенничества происходят не только в Латвии, похожая ситуация и в других странах мира. Чтобы сократить число случаев мошенничества, необходимо единое регулирование между операторами мобильных услуг, также гораздо больше нужно заботиться о цифровой безопасности, например, с помощью брандмауэров.

При этом следует повысить эффективность коммуникации с людьми в возрасте, чтобы они не попадали в ловушки телефонных мошенников, сказал член правления Ассоциации финансовой отрасли.

Представитель Государственной полиции Антра Страдиня сообщила, что стражи порядка регулярно проходят обучение, как более качественно вести работу с жертвами мошенников.

При этом она признала, что бывают случаи, когда возможности правоохранителей оказать помощь бывают ограничены. Например, в случаях "романтического" мошенничества, когда тревогу в связи с возможным мошенничеством поднимают родственники жертвы.