Baltijas balss logotype

Смилтенский контрабандист: продал сигареты, купил авто, пошел под суд 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.02.2025
BB.LV
Смилтенский контрабандист: продал сигареты, купил авто, пошел под суд

Госполиция сообщает: закончено расследование по торговцу нелегальными сигаретами и алкоголем в Смилтенском крае.

Что нашли при обысках

Подробности задержания полиция сообщила такие. В сентябре минувшего года полиция остановила автомобиль, в багажнике которого находились 30 000 сигарет без акцизных марок. В ходе расследования выяснилось, что пожилой мужчина (1950 г. р.) длительное время торговал незаконными сигаретами, получая неплохую прибыль.

В рамках уголовного процесса при обыске по месту жительства мужчины в Смилтене полиция обнаружила еще 3880 сигарет — часть без каких–либо акцизных марок, часть с акцизными марками Беларуси.

Помимо этого, было обнаружено несколько бутылок с различными жидкостями, в которых общее количество абсолютного спирта составляло 33,277 литра.

На барыши купил авто

В ходе расследования выяснилось, что "сигаретчик" в течение длительного времени незаконно торговал товаром без акцизных марок Латвийской Республики. Часть денег, полученных за сигареты, были потрачены на покупку авто стоимостью 5000 евро.

В связи с этим к первоначальному обвинению добавилась также легализация доходов, полученных преступным путем.

В нынешнем феврале процесс был направлен в прокуратуру для начала уголовного преследования (по части третьей статьи 221, части третьей статьи 221? и части первой статьи 195 Уголовного закона).

#контрабанда #сигареты
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
1
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    25-го февраля

    Бедный мужик, торговал сигаретами и алкоголем, делал людям добро и за долгое время только заработал на машину, уверен б/ушную, аз штуку евро. А сидит министр, ни хрена не делает, ни какой пользы не приносит и за год умудряется украсть 5 часть всего, что заплатила налогов целая Латвия, списав это на РЕАЛ БАЛТИК. и В ТЮРЬМУ ЖЕ ЭТУ ТВАРЬ НЕ ПОСАДЯТ И ДАЖЕ УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ НЕ ОТБЕРУТ, А МОЖЕТ ЕЩЕ И ОРДЕН ТРЕХ ЗВЕЗД ДАДУТ!

    3
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео