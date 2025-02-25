Смилтенский контрабандист: продал сигареты, купил авто, пошел под суд

Госполиция сообщает: закончено расследование по торговцу нелегальными сигаретами и алкоголем в Смилтенском крае.

Что нашли при обысках

Подробности задержания полиция сообщила такие. В сентябре минувшего года полиция остановила автомобиль, в багажнике которого находились 30 000 сигарет без акцизных марок. В ходе расследования выяснилось, что пожилой мужчина (1950 г. р.) длительное время торговал незаконными сигаретами, получая неплохую прибыль.

В рамках уголовного процесса при обыске по месту жительства мужчины в Смилтене полиция обнаружила еще 3880 сигарет — часть без каких–либо акцизных марок, часть с акцизными марками Беларуси.

Помимо этого, было обнаружено несколько бутылок с различными жидкостями, в которых общее количество абсолютного спирта составляло 33,277 литра.

На барыши купил авто

В ходе расследования выяснилось, что "сигаретчик" в течение длительного времени незаконно торговал товаром без акцизных марок Латвийской Республики. Часть денег, полученных за сигареты, были потрачены на покупку авто стоимостью 5000 евро.

В связи с этим к первоначальному обвинению добавилась также легализация доходов, полученных преступным путем.

В нынешнем феврале процесс был направлен в прокуратуру для начала уголовного преследования (по части третьей статьи 221, части третьей статьи 221? и части первой статьи 195 Уголовного закона).