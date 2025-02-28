Скандальное видео Бректе о «латвийском сердце» таки закончилось уголовным делом. Похлопотал нацблок

После многочисленных жалоб нацблока против ассоциативного профессора Латвийской академии художеств Кристиана Бректе начат уголовный процесс. Причиной тому стало видео, опубликованное им в социальных сетях.

Художник и его адвокат называют возбуждение уголовного дела политическим заказом и видят в нем угрозу свободе слова и искусства в Латвии, сообщает портал Satori.

Уголовное дело было возбуждено из-за видео, опубликованного в TikTok и Facebook 17 ноября прошлого года, на котором Бректе запечатлен у памятника Матери-Латвии с говяжьим сердцем в руках.

Как отметил Кристиан Бректе, уголовное дело было начато по заявлению депутата нацблока Илзе Индриксоне и нескольких других депутатов этой партии.

Художник также подчеркивает, что возбуждение уголовного дела в отношении произведения искусства является угрозой свободе слова и художественного самовыражения, гарантированной Конституцией.

«Искусство напрямую показывает, насколько свободна страна. Если вы не свободны выражать себя в искусстве, это означает, что вы не свободны и в других областях», — объясняет Бректе.

Видео, послужившее поводом для уголовного дела, было опубликовано 17 ноября и является частью видеосериала «Готовим с Кристианом Бректе». На видео Бректе можно увидеть у памятника Матери-Латвии на Братском кладбище с сырым говяжьим сердцем в руках, которое она готовит чуть позже в том же видео следующем видео.

В социальных сетях Бректе пишет: «Спасибо Илзе Индриксоне за повторную здоровую прогулку до Рижского регионального управления Государственной полиции через Большое кладбище. ВКЛЮЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ НРАВСТВЕННОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОТКРЫВАЕТ ПУТЬ РАЗЛИЧНЫМ ТИРАНИЯМ. Симона Вейль.»

Paldies Ilze Indriksone par atkārtotu veselīgo pastaigu uz Valsts policijas Rīgas reģionālo pārvaldi caur Lielajiem kapiem. MORĀLES JĒDZIENA IEKĻAUŠANA LIKUMDOŠANĀ PAVER CEĻU DAŽĀDA VEIDA TIRĀNIJĀM. Simona Veila. @IIndriksone #nēcenzūrai #vārdabrīvība #brekte pic.twitter.com/XGJCdZwYKi — Kristians Brekte (@kristiansbrekte) February 26, 2025

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