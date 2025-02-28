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Скандальное видео Бректе о «латвийском сердце» таки закончилось уголовным делом. Похлопотал нацблок 4

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
Скандальное видео Бректе о «латвийском сердце» таки закончилось уголовным делом. Похлопотал нацблок

После многочисленных жалоб нацблока против ассоциативного профессора Латвийской академии художеств Кристиана Бректе начат уголовный процесс. Причиной тому стало видео, опубликованное им в социальных сетях.

Художник и его адвокат называют возбуждение уголовного дела политическим заказом и видят в нем угрозу свободе слова и искусства в Латвии, сообщает портал Satori.

Уголовное дело было возбуждено из-за видео, опубликованного в TikTok и Facebook 17 ноября прошлого года, на котором Бректе запечатлен у памятника Матери-Латвии с говяжьим сердцем в руках.

Как отметил Кристиан Бректе, уголовное дело было начато по заявлению депутата нацблока Илзе Индриксоне и нескольких других депутатов этой партии.

Художник также подчеркивает, что возбуждение уголовного дела в отношении произведения искусства является угрозой свободе слова и художественного самовыражения, гарантированной Конституцией.

«Искусство напрямую показывает, насколько свободна страна. Если вы не свободны выражать себя в искусстве, это означает, что вы не свободны и в других областях», — объясняет Бректе.

Видео, послужившее поводом для уголовного дела, было опубликовано 17 ноября и является частью видеосериала «Готовим с Кристианом Бректе». На видео Бректе можно увидеть у памятника Матери-Латвии на Братском кладбище с сырым говяжьим сердцем в руках, которое она готовит чуть позже в том же видео следующем видео.

В социальных сетях Бректе пишет: «Спасибо Илзе Индриксоне за повторную здоровую прогулку до Рижского регионального управления Государственной полиции через Большое кладбище. ВКЛЮЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ НРАВСТВЕННОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОТКРЫВАЕТ ПУТЬ РАЗЛИЧНЫМ ТИРАНИЯМ. Симона Вейль.»

Читайте: Мой шок в шоке! Видео Бректе о «латвийском сердце» взорвало сеть. Художника требуют арестовать

#криминал #политики #искусство
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Комментарии (4)

  • MI
    Marija Ivanova
    28-го февраля

    Не являюсь целевой аудиторией данного гения, но поддерживаю его в его помыслах. Чувак снимает свои глупости и гадости, самовыражается, но в отличии от политиков никому спокойно жить не мешает.

    4
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    28-го февраля

    Подскажите за кого болеть.

    6
    1
  • JL
    Janina LV
    28-го февраля

    Ничего ему не будет, тупая трата бюджетных средств и лишняя реклама этому персонажу. Вентилятор Индриксоне в пустую разбрасывает деньги налогоплательщиков.

    24
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го февраля

    И какую статью ему шьют? Оскорбление скреп латышских?🙄 Националнекрофилия?

    30
    2

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