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На дорогах Латвии стало больше лихачей 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.03.2025
LETA
На дорогах Латвии стало больше лихачей

В прошлом году в Латвии было выявлено 77 712 нарушений скоростного режима, что на 13,5% или 9260 нарушений больше, чем в 2023 году, сообщил в среду на заседании совета по безопасности дорожного движения руководитель департамента реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис.

В то же время он сообщил, что в прошлом году 149 водителей были пойманы в состоянии наркотического опьянения, что на 42 случая меньше, чем в 2023 году, а в 1318 случаях было выявлено агрессивное вождение, что на 490 случаев меньше, чем в 2023 году.

В прошлом году неиспользование ремней безопасности было зафиксировано в 9862 случаях, что на 2742 случая больше, чем в 2023 году, а нарушения, связанные с использованием телефона за рулем, были зафиксированы в 2935 случаях, что на 257 случаев меньше, чем в 2023 году.

В прошлом году за вождение в нетрезвом состоянии возбуждено 3 288 уголовных и административных дел, что на 3,8 % или 125 случаев меньше, чем в 2023 году.

У водителей за вождение в нетрезвом состоянии было конфисковано 820 автомобилей, что на пять больше, чем в 2023 году, а в 1505 была взыскана стоимость автомобиля, что на 102 меньше, чем в 2023 году.

В прошлом году 744 нетрезвых водителя попали в дорожно-транспортные происшествия, что на 24 случая меньше, чем в 2023 году.

Председатель правления "Latvijas valsts ceļi" Мартиньш Лаздовскис сообщил, что в прошлом году на дорогах страны в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 69 человек, что на 23 человека меньше, чем в 2023 году. Наибольшее количество смертей - 28 - произошло в результате столкновения автомобилей, 12 человек погибли при наезде автомобиля на препятствие и десять человек от того, что транспортное средство перевернулось. В прошлом году на дорогах погибли 15 пешеходов и два велосипедиста.

#за рулем
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