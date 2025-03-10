Иных уж нет, а те далече: за разбазаривание миллионов в госуправлении Латвии отвечать некому

Проверка службы проводилась после крайне жесткого заключения Государственного контроля (подробнее об этом см. ниже в главе "Зеленый курс" использовался как прикрытие").

Срок давности вышел

Что в МСХ установили: в ходе проверки ведомства были выявлены нарушения, допущенные закупочной комиссией при проведении закупки "Планирование, проектирование, монтаж и обслуживание сети станций зарядки электромобилей".

Но по словам представителей Минсельхоза, дисциплинарное дело возбуждается, если со дня совершения соответствующего действия или бездействия прошло не более двух лет. Таким образом, дисциплинарная ответственность должностных лиц закупочной комиссии за нарушения не может быть оценена, поскольку они были совершены более чем за два года до нарушений, выявленных в аудиторском заключении Государственного контроля.

МСХ также поясняет: должностные лица Минсельхоза, которые должны нести ответственность за реализацию генерального соглашения, заключенного после завершения процесса закупок, и его последующий контроль, прекратили свои отношения с государственными служащими и покинули министерство на время проверки служебной деятельности.

Таким образом, в соответствии с законом "О дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих" оснований для возбуждения дисциплинарного производства не имеется.

В свою очередь, представитель Управления государственных закупок и экономической безопасности Административного департамента министерства не подлежит дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым законодательством, поскольку с момента совершения нарушения прошло более 12 месяцев.

Чего не хватает госуправлению

Оценив информацию, полученную в ходе служебной проверки, комиссия служебной проверки пришла к такому итоговому выводу: выявленные нарушения при исполнении контракта на закупку связаны с нехваткой времени, кадровых ресурсов и соответствующих специалистов для реализации проекта.

Однако Госконтроль также направил свои выводы в Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (БПБК), а также в Генеральную прокуратуру.

По итогам ведомственной проверки БПБК возбудило уголовное дело по факту возможных нарушений законодательства, которые могут быть связаны с созданием сети станций зарядки электромобилей, реализуемой Министерством обороны.

"Зеленый курс" использовался как прикрытие

Госконтроль 18 июля 2024 года обнародовал свои выводы: в МСХ разбазарили 2,7 млн евро.

"То, что обнаружила ревизия, говорит о том, что в данном случае "Зеленый курс" скорее использовался как прикрытие для необоснованного и расточительного использования средств государственного бюджета", — заявила ранее член совета Госконтроля Инга Вилка.

Как, в частности, выяснил Госконтроль, Министерство земледелия построило сеть зарядных станций, установив 52 зарядных устройства мощностью 60 Вт в 42 пунктах. Однако выбор столь мощного оборудования не отвечает ни государственным документам планирования, ни сложившейся практике — ставить такие мощные станции нет смысла из–за технических сложностей и высокой стоимости содержания.

Что в итоге: в августе 2024–го более половины всех построенных в результате этой закупки станций стояли без дела.

Как считают в Госконтроле, Минземледелия могло бы сэкономить 2,7 млн евро, если бы построило сеть зарядок, соответствующую ее реальным потребностям.

Установив обычное (а не особо мощное оборудование), ведомство потратило бы всего около 278 тыс. евро. Остальные бюджетные деньги можно было бы сберечь или купить на них до 60 новых электромобилей.