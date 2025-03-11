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KNAB рассказал, как он узнает о даче взяток должностным лицам 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.03.2025
LETA
KNAB рассказал, как он узнает о даче взяток должностным лицам
ФОТО: dreamstime

В прошлом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в рамках расследования уголовных дел выявило предполагаемую передачу взяток должностным лицам на сумму 55 835 евро, говорится в отчете бюро о результатах работы в прошлом году.

Также был выявлен возможный материальный ущерб государственным учреждениям на сумму 716 798 евро.

В 2024 году бюро начало 25 уголовных процессов, 13 из которых были возбуждены на основании информации, полученной в ходе оперативных мероприятий, пять - на основании заявлений физических или юридических лиц, одно - на основании информации, предоставленной отделом по расследованию административных правонарушений, а остальные - на основании информации, полученной из других источников.

В прошлом году были завершены десять находящихся в делопроизводстве БПБК уголовных процессов. По одному уголовному процессу было передано для дальнейшего расследования органам США и Франции.

В 2024 году больше всего уголовных процессов бюро начало в связи с нарушениями в деятельности государственных и муниципальных учреждений. Количество уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений в сфере государственных закупок и в финансовом секторе, уменьшилось.

Больше всего уголовных процессов было возбуждено по фактам злоупотребления служебным положением, взяточничества, подкупа, служебного подлога и разглашения информации.

Для начала уголовного преследования прокуратуре было передано 19 уголовных дел в отношении 41 физического и пяти юридических лиц.

В прошлом году БПБК также возбудило девять дел о преступно нажитом имуществе, в рамках которых были поданы требования о его конфискации в пользу государства. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем году. За отчетный период в рамках уголовных процессов были арестованы финансовые средства на сумму 570 067 евро, а также три объекта недвижимого имущества и один автомобиль.

#knab #взятка
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Григорий Антонов
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