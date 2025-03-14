Дрался, обливался, поджог мальчика: в Елгаве лишили свободы малолетнего хулигана

Подростка приговорили к тюремному заключению за хулиганство на детской площадке и большой компенсации пострадавшему — почти 2060 евро.

Земгальский районный суд приговорил подростка к трем месяцам и двум дням лишения свободы, а также к двухлетнему пробационному надзору за хулиганство на детской площадке в Елгаве с использованием пиротехники, сообщила прокуратура.

Кроме того, суд обязал несовершеннолетнего возместить материальный ущерб в размере 59,99 евро и выплатить моральную компенсацию в размере 2000 евро.

ЧП произошло 25 ноября 2024 года: 14–летний подросток находился на одной из детских площадок Елгавы, где разбрасывался пиротехникой, затеял конфликт с малолетними детьми и несколько раз ударил одного из них.

Во время конфликта он также бросал в сторону детей наполненные водой пакеты. Кроме того, подросток поджег петарду и бросил ее в сторону пострадавшего мальчика. Петарда попала в карман его куртки, из–за чего та загорелась. В результате инцидента куртка и футболка мальчика были испорчены.

14–летнего юношу обвинили в хулиганстве, связанном с повреждением имущества. Сам он признал свою вину и выразил раскаяние.