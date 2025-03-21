Прокуратура направила в Рижский городской суд уголовное дело, в котором иностранный гражданин обвиняется в совращении нескольких несовершеннолетних девушек к занятию проституцией, сообщили в прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, в период с 23 сентября по 28 октября 2024 года мужчина четыре раза обнажил свой половой член на улице и в общественном транспорте Риги и продемонстрировал его девочкам младше 14 лет.

Чтобы установить личность мужчины, полиция публиковала его фотографии в социальных сетях.

Благодаря активному участию общественности мужчина был оперативно идентифицирован и арестован, после чего судья избрал ему меру пресечения — заключение под стражу.

В ходе досудебного разбирательства мужчина не признал себя виновным и дал показания о том, что находился в состоянии алкогольного опьянения и забыл застегнуть брюки спереди.

У мужчины нет предыдущих судимостей.

Уголовный закон предусматривает наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до семи лет и пробационный надзор на срок до пяти лет.