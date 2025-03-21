Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Показывал гениталии детям: благодаря участию жителей в Латвии арестован иностранец 2 1142

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Показывал гениталии детям: благодаря участию жителей в Латвии арестован иностранец

Прокуратура направила в Рижский городской суд уголовное дело, в котором иностранный гражданин обвиняется в совращении нескольких несовершеннолетних девушек к занятию проституцией, сообщили в прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, в период с 23 сентября по 28 октября 2024 года мужчина четыре раза обнажил свой половой член на улице и в общественном транспорте Риги и продемонстрировал его девочкам младше 14 лет.

Чтобы установить личность мужчины, полиция публиковала его фотографии в социальных сетях.

Благодаря активному участию общественности мужчина был оперативно идентифицирован и арестован, после чего судья избрал ему меру пресечения — заключение под стражу.

В ходе досудебного разбирательства мужчина не признал себя виновным и дал показания о том, что находился в состоянии алкогольного опьянения и забыл застегнуть брюки спереди.

У мужчины нет предыдущих судимостей.

Уголовный закон предусматривает наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до семи лет и пробационный надзор на срок до пяти лет.

×
Читайте нас также:
#дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео