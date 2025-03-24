Экономическая реальность Латвии, к сожалению, по–прежнему оставляет много лакун для нарушения закона. Глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екабс Страуме сообщил, что создается новый рамочный закон по предотвращению конфликта интересов в работе должностных лиц.

В поисках преступного бенефициара

Более чем 20 лет работы ведомства привели к перемене стратегии. "Мы отходим от концентрации наказания за малейшее нарушение закона. Большинство заканчиваются предупреждениями. Мы математически рассмотрели, сколько сил тратится на это. Теперь оставим ряд нарушений для дисциплинарного наказания руководителям учреждениям. Сами оставим в круге внимания самые серьезные", — рассказывает Екабс Страуме.

С прошлого июля уголовно наказуемым является действие должностного лица по незаконной даче привилегий в отношении какого–то выгодополучателя — даже если сам чиновник не получил взятку. Ранее, напомнил Е. Страуме, громкий процесс о нарушениях процесса закупок для Министерства обороны как раз и закончился потому, что не была доказана корыстная составляющая.

LETA

Ряд дел БПБК является трансграничным, в том числе и касательно незаконных действий в США. Латвию поддерживает GRECO — группа государств по борьбе с коррупцией — международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году. Основной целью организации является помощь странам–участницам в борьбе с коррупцией.

В прошлом году БПБК впервые провел открытый конкурс на замещение вакантных должностей оперативных работников и следователей, рассмотрел 200 кандидатур и практически ликвидировал дефицит персонала. С 1 января 2025 года Бюро также приняло функции внутренней безопасности в Службе госдоходов, уже начаты первые уголовные процессы.

Как рассказала начальница Первого управления БПБК (политическое планирование и коммуникация) Анна Алешина, в прошлом году Бюро начало 20 уголовных процессов в отношении 56 лиц, 6 процессов уже в суде, 37 человек осуждено. В среднем дело длится около полугода. В 9 делах имущество признано нажитым преступным путем и конфисковано. Впрочем, тематика изъятия собственности ныне находится в ведении Конституционного суда — возможны изменения. По части изъятого имущества характерно выглядит 1 (одна) автомашина…

Уголовному преследованию по линии БПБК подвергается 1 окружной прокурор. В 2 процессах ведется расследование относительно преступлений должностных лиц на госгранице. Сотрудники Бюро контролируют ситуацию, что называется, на земле — на КПП Терехово, Патерниеки, Лиепаи, Вентспилса.

Бывают и такие парадоксальные дела: руководитель ООО хотел передать деньги должностному лицу, но взятка была присвоена посредником.

В 6 случаях обвиняемые смогли договориться с прокуратурой о наказании, что позволило избежать длительного и дорогого суда.

В прошлом году возросло количество дел, связанных с незаконным совмещением должностей — зато уменьшилось число незаконного использования базы данных. БПБК проверил более тысячи деклараций должностных лиц, приостановил госфинансирование одной политической партии, получил 60 объяснительных. Бюро надзирает также за использованием искусственного интеллекта в предвыборной агитации, привлекая экспертов из Рижского технического университета.

Европейская комиссия высоко оценивает способность БПБК расследовать коррупционные преступления, однако указывает на недостатки Латвии в сфере лоббизма. Необходимо скорее создавать Регистр лоббистов.

В самоуправлениях Риги и Цесиса намереваются вводить пилотные проекты по антикоррупционным мероприятиям для еврофондов. Ожидается также приезд в Латвию экспертов ООН.

"Если ООН к тому времени еще будет существовать", — пошутил глава Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис (Союз зеленых и крестьян), очевидно, намекая на недовольство президента США Дональда Трампа работой Организации Объединенных Наций.

Капитальный ремонт требует сил

А вот председатель Комиссии по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и среде Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") предложила усилить уголовную ответственность за создание картелей в сфере госзакупок, указав на различные сложные схемы, применяемые нечестными предпринимателями.

В международном антикоррупционном рейтинге Латвия ныне стоит довольно высоко — где–то на уровне Франции. Предусмотрен ряд инструментов, чтобы вообще не возникала среда, способствующая преступлениям должностных лиц. БПБК ныне обращается именно к частному сектору, ведь в предпринимательской среде концентрируется такое преступление, как дача взятки.

Депутат Сейма Андрейс Вилкс (СЗК) обратил внимание, что Бюро возбуждает все меньше уголовных дел. На это господин Страуме ответил, что в прошлые годы было начато много процессов, которые достались "в наследство", и потому ресурсы ведомства во многом отвлечены. Так, оперативно–следственная работа концентрировалась вокруг "капитального ремонта" финансовой системы ЛР. Напомним, что в ходе "ремонта" приказали долго жить целый ряд банков с латвийским капиталом. После их закрытия у БПБК, очевидно, освободились ресурсы.

Не подмажешь — не поедешь?

Также А. Вилкс указал, что в опросе Latvijas Fakti вдвое увеличилось число жителей страны (до 25%), которые полагают, что коррупция распространена именно среди высокопоставленных лиц государства.

По мнению чиновников БПБК, в настоящее время в Латвии назрела также необходимость пересмотреть Закон о публичных закупках. Необходимо найти баланс между предотвращением коррупции и незначительными нарушениями. "Он тяжелый и бюрократический", — высказался Екабс Страуме.

— Предприятия порой вынуждены осуществлять коррупционные действия просто потому, что так проще, — неожиданно высказался начальник.

А вот депутат Янис Домбрава пожаловался на действия БПБК, который предупредил его за неуказание дополнительных должностей в декларации для Службы государственных доходов. В его же случае это было гордое звание земессарга!

Парламентарий также указал на "нечестного предпринимателя", который выполнил некачественный ремонт дороги в Саулкрасты, ликвидировал предприятие, но — создал новое и стал осуществлять строительные работы пожарной части в приморском городе. С тем же плачевным результатом.