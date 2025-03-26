Прокуратура Литва назвала главного подозреваемого в авиакатастрофе «Боинга» под Вильнюсом

Литовская прокуратура, которая расследует прошлогоднюю катастрофу грузового самолета DHL в Вильнюсе, пришла к выводу, что причиной катастрофы, скорее всего, стала ошибка пилота, пишет LRT .

Прокуратура Литвы назвала пилота, гражданина Испании, подозреваемым по этому делу и попросили испанские власти допросить его.

"После анализа и обобщения допросов, проведенных в Литве, осмотра места происшествия, записей бортовых самописцев самолета и разговоров в кабине пилотов, а также других данных, полученных в ходе расследования, было установлено, что авиакатастрофа, вероятно, произошла из-за неисправности гидравлической системы, ответственной за развертывание закрылков, что, вероятно, и повлекло падение самолета", – говорится в заявлении прокуратуры.

Также в ведомстве отметили, что другие версии авиакатастрофы опровергнуты данными, полученными в ходе расследования.

Как сообщал bb.lv, грузовой Boeing 737-476 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября прошлого года. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

На борту самолета находился экипаж из четырех человек, погиб 48-летний гражданин Испании. Еще три человека – испанец, немец и литовец – получили ранения, но выжили.

Сразу после катастрофы в Литве выдвинули версию о причастности России.