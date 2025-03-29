В Патерниеках таможенники конфисковали более 90 000 контрабандных сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов, проводившие в Патерниеках проверки легковых автомобилей, въезжающих в страну из Белоруссии, предотвратили контрабанду 91 480 сигарет (4 574 пачки).

26 марта в Патерниекском пункте таможенного контроля кинолог помог выявить тайник в одном из легковых автомобилей, прибывшем в Латвию из Белоруссии. При углубленном досмотре транспортного средства были обнаружены специально созданные в бампере и кузове над задними колесами тайники. В них находилось 1 170 пачек сигарет Keno Club (23 400 штук) без акцизных марок.

Кроме того, 24 марта в Патерниеках были обнаружены тайники с контрабандой, устроенные в конструкции пола двух легковых автомобилей. В общей сложности было изъято 3 404 пачки Minsk Capital (68 080 сигарет) с акцизными марками РБ.

Материалы дел переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД для принятия решения о начале уголовных процессов.