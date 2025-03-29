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«Детей заманивают в черный автобус!» – комментарий латвийской полиции 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
«Детей заманивают в черный автобус!» – комментарий латвийской полиции

На нынешней неделе в соцсетях появились сообщения о том, что в Лиепае и Руцаве замечен черный микроавтобус, который ездит по улицам и ловит детей в возрасте 14–16 лет, пишет "Курземес вардс".

Однако Госполиция подчеркивает, что не получила ни одного заявления или сообщения об этом.

Два года назад он был белым

Под постами о "черном автобусе" комментаторы пишут, что сами когда–то сталкивались с такой ситуацией, когда за ними следовала машина и незнакомцы предлагали в нее сесть.

Некоторые пользователи соцсетей также возмутились, куда в таких случаях смотрит полиция… Стоит отметить, что истории о подозрительном микроавтобусе, который ездит по городам и заманивает детей, периодически появляются в разных районах Латвии. Однако, к счастью, подобная информация пока не подтверждалась.

В частности, в 2023 году по Лиепае гуляла история о белом микроавтобусе. Тогда пользователи сообщали, что в Тосмаре некие незнакомцы пытаются заманить в машину детей. Полиция проверила информацию, но ничего не выявила.

Ложная тревога

Кроме того, в феврале 2025 года в интернете появилось тревожное сообщение о том, что в Икшкиле некий незнакомец пытался затащить школьника в микроавтобус. Полиция оперативно начала проверку информации сразу же после получения заявления мамы школьника, однако опасения не подтвердились.

Полицейские быстро установили и водителя, и обстоятельства происшествия. Выяснилось, что мужчина просто остановил машину, чтобы выпустить сына. Он был высажен из упомянутого транспортного средства, а проходивший в это время мимо ребенок испугался остановившейся машины и убежал.

Полиция призывает жителей не верить страшилкам, но в случае подозрений не отмахиваться от подозрения и звонить по телефону 112. Лучше проявить излишнюю бдительность, чем недоглядеть и позволить случиться преступлению.

#криминал #насилие
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Антон Городницкий
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