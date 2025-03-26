По оценке министра, с прошлого года гибридная война, "которая уже давно является реальностью", перешла в новую фазу, когда Латвия и Европа в целом начинают сталкиваться с актами саботажа и диверсий. Примером такой атаки в Латвии является поджог Музея оккупации.

"К сожалению, эта тенденция никуда не исчезает. Есть информация, что российская сторона выделила на это дополнительные ресурсы, и Латвия, конечно, в этом отношении не уникальна. Эти акты саботажа направлены не только против нас. (...) Государственная служба безопасности в основном сама получает оперативную информацию, а также сотрудничает с коллегами в странах Балтии и за их пределами, и смогла задержать ряд лиц. Это также помогло разработать превентивные меры защиты для различных объектов", — рассказал политик.

По оценке Козловскиса, интенсивность таких актов саботажа может возрасти, что может быть связано с последовательным лидерством Латвии в поддержке Украины, "что не может остаться без последствий со стороны врага".

По словам министра, поскольку Россия целенаправленно увеличивает ресурсы для совершения актов саботажа, мы не защищены на сто процентов. В настоящее время ответственным службам удаётся успешно с этим справляться, но в будущем, если геополитическая ситуация не изменится кардинально, министр прогнозирует, что количество инцидентов может только увеличиваться.