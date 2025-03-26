Baltijas balss logotype
В Латвии ждут активизации диверсионной деятельности со стороны РФ 4 853

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.03.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии ждут активизации диверсионной деятельности со стороны РФ
ФОТО: depositphotos

Интенсивность организованных Россией актов саботажа в Латвии может возрасти, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис (JV).

По оценке министра, с прошлого года гибридная война, "которая уже давно является реальностью", перешла в новую фазу, когда Латвия и Европа в целом начинают сталкиваться с актами саботажа и диверсий. Примером такой атаки в Латвии является поджог Музея оккупации.

"К сожалению, эта тенденция никуда не исчезает. Есть информация, что российская сторона выделила на это дополнительные ресурсы, и Латвия, конечно, в этом отношении не уникальна. Эти акты саботажа направлены не только против нас. (...) Государственная служба безопасности в основном сама получает оперативную информацию, а также сотрудничает с коллегами в странах Балтии и за их пределами, и смогла задержать ряд лиц. Это также помогло разработать превентивные меры защиты для различных объектов", — рассказал политик.

По оценке Козловскиса, интенсивность таких актов саботажа может возрасти, что может быть связано с последовательным лидерством Латвии в поддержке Украины, "что не может остаться без последствий со стороны врага".

По словам министра, поскольку Россия целенаправленно увеличивает ресурсы для совершения актов саботажа, мы не защищены на сто процентов. В настоящее время ответственным службам удаётся успешно с этим справляться, но в будущем, если геополитическая ситуация не изменится кардинально, министр прогнозирует, что количество инцидентов может только увеличиваться.

#диверсия #рихард козловскис
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    26-го марта

    Да, кровавый путинский режим решил сжечь музкй оккупации чтоб латвия прекратила своё существование. Охотно верю. Ага.

    0
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    26-го марта

    музкй-музей.

    0
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го марта

    Какая РФ! Латвийское правительство саботажем на таком уровне занимается что самые страшные враги Латвии просто им в подмётки не годятся!!!

    3
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    26-го марта

    Господи когда вы перестаньте давить на психику обывателю , не нужны мы не кому нет у нас ничего и не надо превышать свою значимость .

    37
    2
Читать все комментарии

