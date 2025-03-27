Государственная полиция задержала мужчину, который в одной из квартир в рижском микрорайоне Пурвциемсе убил свою мать с помощью электрошокера, сообщили в полиции.

Задержание произошло 20 марта этого года, однако полицейские сообщили о этом только сегодня.

Мужчина сдался сам; в качестве меры пресечения его поместили под арест.

На месте происшествия мужчина рассказал, что между ним и матерью произошёл конфликт, после чего он начал пытать её электрошокером, а затем ударил этим же устройством по голове.

Задержанный – мужчина 1998 года рождения, ранее не попадал в поле зрения полиции.

Уголовный процесс ведется по четвёртому пункту 117-й статьи Уголовного закона – убийство, совершённое с особой жестокостью. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.