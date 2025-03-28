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В Литве продолжаются поиски военных США: удалена часть ила, ждут земснаряд 4

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.03.2025
LETA
В Литве продолжаются поиски военных США: удалена часть ила, ждут земснаряд
ФОТО: скриншот видео

Часть ила была удалена ночью на полигоне в Пабраде во время попытки добраться до машины пропавших военнослужащих США, но поскольку вода продолжает подниматься, на месте происшествия ожидается прибытие большого земснаряда Дирекции внутренних водных путей (ДВВП), сообщила в пятницу министр обороны Довиле Шакалене.

«На самом деле вчера вечером использовался другой тип машины для откачки ила. Большая прибудет сегодня. За ночь нам удалось откачать часть ила, но этого все равно недостаточно, и вода из близлежащего озера поступает на место инцидента», — сообщил министр обороны радио LRT сегодня утром.

По ее словам, толщина слоя ила достигает пяти метров. Несмотря на то, что за ночь удалось убрать два-три метра, мутная вода все еще не дает возможности разглядеть машину.

По словам Шакалене, в пятницу понадобится более длинная труба, чтобы откачать скапливающуюся в яме воду.

«300 метров трубы, которые у них (ДВВП - BNS) есть, позволят им откачивать смешанный с водой ил в отдалении от места происшествия, поэтому я думаю, что если не таким способом, как мы пытаемся сделать это сейчас утром, то к вечеру мы должны, наконец, пробить эту последнюю стену ила между нами и танком», - сказал министр национальному вещателю.

Как отметила Шакалене, из-за нестабильного грунта и воды затонувший американский эвакуационный танк придется вытащить, чтобы безопасно осмотреть, что у него внутри.

«Потому что риск трогать его, не вытащив, становится и для спасателей высоким. Сейчас планируется прикрепить тросы, использовать шкивы и вытащить его на берег с помощью военной техники», — сказала она LRT.

Как сообщало агентство BNS, во вторник во время учений на полигоне в Пабраде Швянчёнского района пропали четверо американских солдат с гусеничной спасательной машиной M88 Hercules.

В среду было установлено возможное место инцидента, и на глубине около пяти метров было обнаружено упомянутая техника. Пока неизвестно, в ней ли находятся пропавшие американские военные, но рассматриваются любые версии.

В связи с исчезновением военнослужащих начато досудебное расследование, которое проводится военной полицией Литвы и США под руководством прокуратуры.

#литва
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Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го марта

    До ада докапываетесь? Трагедия на грани комедии. В след раз на учения выдавайте спасательные жилеты, ласты и парашюты. На всякий случай.

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  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го марта

    из telegram

    Ситуация с утопленным БРЭМ США еще смешнее чем казалось. 40 тонный танк лежит на глубине 5 метров, на дне соединенного с озером болота по дну которого проходит магистральный газопровод. Сейчас вся армия Литвы тянет к болоту новую дорогу, отсыпает грунтовку под танки. Потом будут выкачивать воду и выключать газ который идет через РБ на Европу по GIPL.

    Умеют же когда захотят.

    14
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го марта

    Видимо ребята решили покататься, а оно вон как обернулось. Литовские болота много тайн хранят!

    13
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    28-го марта

    И самое интересное, что такие анекдоты никак не останавливает наших первых лиц от навешивания лапшы местным жителям, про то что какие у нас бойцы эффективные супер рембо, не то что эти парашные деревещины.

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