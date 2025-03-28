В Литве продолжаются поиски военных США: удалена часть ила, ждут земснаряд

Часть ила была удалена ночью на полигоне в Пабраде во время попытки добраться до машины пропавших военнослужащих США, но поскольку вода продолжает подниматься, на месте происшествия ожидается прибытие большого земснаряда Дирекции внутренних водных путей (ДВВП), сообщила в пятницу министр обороны Довиле Шакалене.

«На самом деле вчера вечером использовался другой тип машины для откачки ила. Большая прибудет сегодня. За ночь нам удалось откачать часть ила, но этого все равно недостаточно, и вода из близлежащего озера поступает на место инцидента», — сообщил министр обороны радио LRT сегодня утром.

По ее словам, толщина слоя ила достигает пяти метров. Несмотря на то, что за ночь удалось убрать два-три метра, мутная вода все еще не дает возможности разглядеть машину.

По словам Шакалене, в пятницу понадобится более длинная труба, чтобы откачать скапливающуюся в яме воду.

«300 метров трубы, которые у них (ДВВП - BNS) есть, позволят им откачивать смешанный с водой ил в отдалении от места происшествия, поэтому я думаю, что если не таким способом, как мы пытаемся сделать это сейчас утром, то к вечеру мы должны, наконец, пробить эту последнюю стену ила между нами и танком», - сказал министр национальному вещателю.

Как отметила Шакалене, из-за нестабильного грунта и воды затонувший американский эвакуационный танк придется вытащить, чтобы безопасно осмотреть, что у него внутри.

«Потому что риск трогать его, не вытащив, становится и для спасателей высоким. Сейчас планируется прикрепить тросы, использовать шкивы и вытащить его на берег с помощью военной техники», — сказала она LRT.

Как сообщало агентство BNS, во вторник во время учений на полигоне в Пабраде Швянчёнского района пропали четверо американских солдат с гусеничной спасательной машиной M88 Hercules.

В среду было установлено возможное место инцидента, и на глубине около пяти метров было обнаружено упомянутая техника. Пока неизвестно, в ней ли находятся пропавшие американские военные, но рассматриваются любые версии.

В связи с исчезновением военнослужащих начато досудебное расследование, которое проводится военной полицией Литвы и США под руководством прокуратуры.