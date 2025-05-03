Во вторник, 6 мая, для движения автомобилей будет закрыт временный мост в Салацгриве на шоссе Таллин-Рига.

Ограничение будет действовать неделю - до 13 мая - поскольку латвийская сторона планирует усилить конструкцию сооружения.

Основной мост через реку Салаца на трассе Таллин-Рига был закрыт еще в конце августа прошлого года из-за износа. Его снесли, сейчас ведется строительство нового, открытие которого запланировано на осень. Пока идут работы, движение транспорта организовано по временному мосту.

Теперь, когда закрыт и временный мост, путь в сторону Риги проходит по объездным дорогам, из-за чего маршрут становится длиннее.

Впрочем, и временный мост вызывает в Салацгриве серьезные пробки, так как не рассчитан на плотный трафик и требует регулярного ремонта.

Как сообщал bb.lv, на плитах проезжей части временного моста возникают трещины. Хотя эти дефекты не влияют на несущую способность моста, острые края в местах разломов могут повредить шины транспортных средств и представляют угрозу безопасности дорожного движения.

Как известно, мост через Салацу ранее находился в ведении самоуправления Лимбажи (ранее — Салацгрива). Проект строительства нового моста был заказан и утверждён самоуправлением. Поскольку самоуправление долго не могло реализовать реконструкцию моста, объект был передан в собственность государства.

В ходе строительных работ старый мост будет полностью снесён, а на его месте построят новый четырёхпролётный мост из стальных балок и бетона с новыми опорами. Под обоими концами моста будут построены пешеходные дорожки.

Работы должны быть завершены осенью 2025 года.

Схема объезда "проклятого" моста для легкового транспорта:

Схема объезда "проклятого" моста для грузового транспорта: