За прошедшие сутки за управление транспортным средством в состоянии опьянения были задержаны 11 водителей, ещё один находился под воздействием наркотических веществ, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В двух случаях начаты административные процессы, а в десяти — уголовные. С десяти водителей за это нарушение будет взыскана полная или частичная стоимость управляемого ими транспортного средства.

Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за вождение транспортного средства или обучение вождению, если при проверке выдыхаемого воздуха или крови обнаружена концентрация алкоголя, превышающая 1,5 промилле. Также уголовная ответственность предусмотрена за вождение или обучение вождению в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения.

Кроме того, транспортное средство подлежит конфискации, если его владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие опьяняющих веществ в организме. В случаях, когда транспортным средством в состоянии опьянения управлял не его владелец, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.

Всего в сфере дорожного движения за прошедшие сутки было вынесено 615 административных решений о нарушениях, в том числе 317 — за превышение скорости.

Как уже сообщало агентство LETA, в праздничные выходные Государственная полиция усилила контроль за общественным порядком и безопасностью на дорогах. Особое внимание полиция пообещала уделить тем водителям, которые сели за руль под воздействием алкоголя или других опьяняющих веществ.