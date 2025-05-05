Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За сутки пойманы более 10 пьяных водителей: многие из них лишатся авто 1 854

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: За сутки пойманы более 10 пьяных водителей: многие из них лишатся авто
ФОТО: LETA

За прошедшие сутки за управление транспортным средством в состоянии опьянения были задержаны 11 водителей, ещё один находился под воздействием наркотических веществ, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В двух случаях начаты административные процессы, а в десяти — уголовные. С десяти водителей за это нарушение будет взыскана полная или частичная стоимость управляемого ими транспортного средства.

Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за вождение транспортного средства или обучение вождению, если при проверке выдыхаемого воздуха или крови обнаружена концентрация алкоголя, превышающая 1,5 промилле. Также уголовная ответственность предусмотрена за вождение или обучение вождению в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения.

Кроме того, транспортное средство подлежит конфискации, если его владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие опьяняющих веществ в организме. В случаях, когда транспортным средством в состоянии опьянения управлял не его владелец, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.

Всего в сфере дорожного движения за прошедшие сутки было вынесено 615 административных решений о нарушениях, в том числе 317 — за превышение скорости.

Как уже сообщало агентство LETA, в праздничные выходные Государственная полиция усилила контроль за общественным порядком и безопасностью на дорогах. Особое внимание полиция пообещала уделить тем водителям, которые сели за руль под воздействием алкоголя или других опьяняющих веществ.

×
Читайте нас также:
#дорожная полиция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео