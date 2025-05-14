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С начала года более 3000 человек пытались незаконно попасть в Латвию из Беларуси 1 284

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
С начала года более 3000 человек пытались незаконно попасть в Латвию из Беларуси
ФОТО: LETA

Во вторник попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы предприняли 74 человека, и таким образом с начала года на этой границе были остановлены 3061 человек, сообщает агентству LETA Государственная погранохрана.

По гуманитарным соображениям в этом году в Латвии были приняты 11 человек.

С потеплением погодных условий поток нелегальной иммиграции из Беларуси возобновился. Одновременно активизировались и пособники незаконного пересечения государственной границы.

Как сообщалось, в понедельник из Тарту в Латвию прибыло подразделение Департамента полиции и погранохраны Эстонии в составе 11 человек, чтобы помочь латвийским коллегам в борьбе с нелегальной миграцией на границе с Беларусью.

В декабре прошлого года правительство продлило до 30 июня 2025 года режим усиленной охраны границы в приграничье с Беларусью. Он был введён из-за спровоцированного Беларусью роста потока нелегальных мигрантов. Изначально планировалось сохранить этот режим до конца 2024 года.

Режим усиленного контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.

С 19 марта этого года пограничные пункты Латвии с Россией и Беларусью — «Патерниеки», «Гребневj» и «Тереховj» — разрешено пересекать только на автомобилях. Такое решение правительство приняло по просьбе Государственной погранохраны, объяснив это необходимостью в условиях нынешней геополитической ситуации, вызванной военными действиями России в Украине.

В прошлом году попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы предприняли 5388 человек, из них по гуманитарным соображениям в Латвии были приняты 26 человек.

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#восточная граница
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(1)
  • lg
    lo gos
    14-го мая

    Не льстите себе. Они шли в Европу.

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