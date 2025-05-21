Секунды до смерти: как Юдите спаслась от фуры, летевшей по встречке

Смертельно опасные ситуации, возникающие при обгоне транспортных средств, наблюдаются каждый день. Одна из таких произошла с автолюбительницей Юдите, которая зафиксировала момент, когда нескольким водителям пришлось срочно съезжать к обочине, чтобы избежать лобового столкновения с грузовиком, обгонявшим другую фуру, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Юдите ехала по Баускскому шоссе в сторону Риги. Неподалёку от Дзеруми она оказалась в потенциально смертельной ситуации, когда один из встречных большегрузов начал обгон другой фуры.

«Перед нами ехал легковой автомобиль. Я держалась за ним, и вдруг не поняла, почему он уходит на обочину. Я автоматически последовала за ним — и тут увидела фуру, которая мчалась прямо на нас. Тогда у меня «сердце опустилось в пятки». Абсолютное игнорирование, прямо по встречной. Видимо, он начал обгон, и... Честно говоря, в тот момент я даже не успела испугаться. Но на следующий день начались, как говорят, моральные похмелья. Тогда до меня стало доходить, насколько всё было близко к трагедии», — рассказала Юдите.

Движение в сторону Риги в тот момент было не очень интенсивным, за машиной Юдите никто не ехал. Возможно, именно поэтому водитель фуры счёл, что обгон будет безопасным. Однако невозможно предсказать, когда в следующий момент на встречной полосе появится другой автомобиль. Многие грузовики оснащены ограничителями скорости и едут со скоростью около 84 км/ч, что нередко вызывает у других водителей желание их обогнать.

«У грузовых автомобилей есть ограничители скорости, которые не обязательно связаны с разрешённой скоростью движения. Это может объяснять, почему одни едут медленнее, а другие быстрее. В реальной жизни более медленная езда обычно обусловлена экономией топлива и затратами. Разница во времени при более низкой скорости минимальна, зато расход топлива ниже, чем при езде со скоростью 90 км/ч», — пояснил представитель Школы безопасного вождения Эдмунд Озолниекс.

Так как большая часть латвийских дорог — это двухполосные шоссе, подобные обгоны, требующие значительного времени и расстояния, представляют опасность как для водителей фур, так и для всех остальных участников движения.

«Представим, что два грузовика едут с разницей в 5 км/ч — в таком случае участок дороги, необходимый для завершения обгона, будет очень длинным», — объясняет эксперт.

Он добавляет, что если оба грузовика направляются в один и тот же пункт, то, даже после обгона, доедут почти одновременно. Таким образом, практической пользы от манёвра почти нет, а риск — значительный.