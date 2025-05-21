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Секунды до смерти: как Юдите спаслась от фуры, летевшей по встречке 2 843

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Секунды до смерти: как Юдите спаслась от фуры, летевшей по встречке
ФОТО: скриншот видео TV3

Смертельно опасные ситуации, возникающие при обгоне транспортных средств, наблюдаются каждый день. Одна из таких произошла с автолюбительницей Юдите, которая зафиксировала момент, когда нескольким водителям пришлось срочно съезжать к обочине, чтобы избежать лобового столкновения с грузовиком, обгонявшим другую фуру, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Юдите ехала по Баускскому шоссе в сторону Риги. Неподалёку от Дзеруми она оказалась в потенциально смертельной ситуации, когда один из встречных большегрузов начал обгон другой фуры.

«Перед нами ехал легковой автомобиль. Я держалась за ним, и вдруг не поняла, почему он уходит на обочину. Я автоматически последовала за ним — и тут увидела фуру, которая мчалась прямо на нас. Тогда у меня «сердце опустилось в пятки». Абсолютное игнорирование, прямо по встречной. Видимо, он начал обгон, и... Честно говоря, в тот момент я даже не успела испугаться. Но на следующий день начались, как говорят, моральные похмелья. Тогда до меня стало доходить, насколько всё было близко к трагедии», — рассказала Юдите.

Движение в сторону Риги в тот момент было не очень интенсивным, за машиной Юдите никто не ехал. Возможно, именно поэтому водитель фуры счёл, что обгон будет безопасным. Однако невозможно предсказать, когда в следующий момент на встречной полосе появится другой автомобиль. Многие грузовики оснащены ограничителями скорости и едут со скоростью около 84 км/ч, что нередко вызывает у других водителей желание их обогнать.

«У грузовых автомобилей есть ограничители скорости, которые не обязательно связаны с разрешённой скоростью движения. Это может объяснять, почему одни едут медленнее, а другие быстрее. В реальной жизни более медленная езда обычно обусловлена экономией топлива и затратами. Разница во времени при более низкой скорости минимальна, зато расход топлива ниже, чем при езде со скоростью 90 км/ч», — пояснил представитель Школы безопасного вождения Эдмунд Озолниекс.

Так как большая часть латвийских дорог — это двухполосные шоссе, подобные обгоны, требующие значительного времени и расстояния, представляют опасность как для водителей фур, так и для всех остальных участников движения.

«Представим, что два грузовика едут с разницей в 5 км/ч — в таком случае участок дороги, необходимый для завершения обгона, будет очень длинным», — объясняет эксперт.

Он добавляет, что если оба грузовика направляются в один и тот же пункт, то, даже после обгона, доедут почти одновременно. Таким образом, практической пользы от манёвра почти нет, а риск — значительный.

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(2)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    22-го мая

    (Секунды до смерти) сколько пафоса , не вижу никакой опасной ситуации , перешагни через принцип не пропущу и возьми чуть правее и будет тебе благодарность и спокойные нервы.

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  • КМ
    Кот Матроскин
    22-го мая

    Шоссе в сторону Дзеруми оборудовано именно так, что можно обгонять по средней полосе, при этом опытные и нормальные водители сразу едут ближе к обочине, там где это позволено. Неопытные как раз могут и воспринять такую ситуацию как агрессию встречных машин. Учите матчасть Юдите и сочувствующие. А вот похмелье на следующий день в Дзеруми вообще не удивляет.

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