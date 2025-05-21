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Пропавший в Елгаве подросток нашелся 0 800

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Пропавший в Елгаве подросток нашелся
ФОТО: пресс-фото

Пропавший во вторник вечером в Елгаве рижанин Тимур Архипов, 2014 года рождения, найден, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Ранее сообщалось, что мальчик около 18:50 вышел с территории частной собственности в Елгаве, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост ребёнка — 148 сантиметров, телосложение худощавое, тёмные волосы. Был одет в тёмную куртку, тёмные брюки и тёмную обувь.

Государственная полиция призывала всех, кому известно местонахождение мальчика, звонить по телефону 112.

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