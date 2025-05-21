Во вторник в ДТП пострадали восемь человек

Во вторник в Латвии было зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Один из пострадавших был пешеходом, а двое - водителями электроскутеров.

Вчера были задержаны два водителя за вождение в нетрезвом состоянии, один из них привлечен к уголовной ответственности.

Вчера водителям было выписано 219 штрафов за превышение скорости, а всего оформлено 474 протокола о нарушении правил дорожного движения.