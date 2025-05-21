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Жители Латгале на прошлой неделе отдали «денежным мулам» более 81 000 евро 1 1158

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Жители Латгале на прошлой неделе отдали «денежным мулам» более 81 000 евро
ФОТО: dreamstime

Жители Латгале на прошлой неделе отдали так называемым "денежным мулам" более 81 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции (ГП).

Полицейские поясняют, что мошенники продолжают звонить жителям и уверять, будто их близкий человек попал в дорожно-транспортное происшествие. В таких случаях злоумышленники требуют деньги якобы за то, чтобы избежать возбуждения уголовного дела.

На прошлой неделе сотрудники управления ГП Латгальского региона получили информацию о нескольких подобных случаях мошенничества, произошедших в Даугавпилсе, Вилянах, Резекне, Лудзенском и Аугшдаугавском краях. В общей сложности жители Латгале за неделю передали "денежным курьерам" 81 240 евро наличными.

14 мая неизвестные позвонили женщине 1966 года рождения и солгали, будто её дочь попала в ДТП и срочно нужны деньги. Им удалось завоевать доверие женщины. "Денежные мулы" договорились с ней о встрече у здания одного учебного заведения, где женщина передала незнакомому человеку 30 000 евро наличными.

По данному факту возбужден уголовный процесс по второй части статьи 177 Уголовного закона — мошенничество, совершённое в значительном размере или группой лиц по предварительному сговору. Это преступление карается лишением свободы сроком до пяти лет, краткосрочным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или денежным штрафом с конфискацией имущества или без неё.

12 мая в Даугавпилсе неизвестные позвонили женщине 1947 года рождения, представились её дочерью и сообщили, будто та попала в ДТП. Мошенники попросили передать наличные другой персоне. После разговора к женщине на дом пришёл неизвестный человек — "денежный мул", которому она передала 25 000 евро.

По этому факту возбужден уголовный процесс по первой части статьи 177 Уголовного закона — завладение чужим имуществом или правом на него путём злоупотребления доверием или обмана. Наказанием может быть лишение свободы на срок до трёх лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Государственная полиция призывает жителей быть бдительными и напоминать своим близким, особенно пожилым людям, о правилах финансовой безопасности.

"Жителям необходимо тщательно проверять полученную информацию, беречь данные своих банковских счетов и помнить: сотрудники полиции или других государственных учреждений никогда не звонят, чтобы просить деньги или данные для доступа к банковским счетам. Такие звонки следует сразу же прерывать", — подчёркивают в ГП.

Также полицейские напоминают, что ни в коем случае нельзя передавать наличные незнакомым лицам.

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#мошенничество #мошенники
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Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tchist
    21-го мая

    ... до вторжения российских войск в Украину и оккупации EЁ территории в "BB" о таком грабеже "почему-то" не писали. p.s. _ может сейчас латгальскиe путинские поклонники догадаются – с чего вдруг это произошло (?)

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