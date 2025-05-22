С раннего утра полиция разыскивает сразу двух пропавших подростков

В четверг рано утром Государственная полиция опубликовала сразу два поста с просьбой к жителям помочь в поиске двух подростков, не вернувшихся домой.

Так, сотрудники Госполиции разыскивали пропавшую без вести Алису Козулину, 2012 года рождения, которая вчера, 21 мая, около 14:00 вышла из школы на улице Мелнсила в Риге и до настоящего времени не вернулась домой.

Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, короткие рыжие волосы, лоб расчёсан, с прыщами.

Одежда: чёрная куртка oversize, синие джинсы, белые спортивные туфли, светло-розовый рюкзак, чёрная кепка с красной надписью.

Особые приметы: длинные наращённые ногти светло-розового цвета, на одном из ногтей — рисунок в виде белого бантика. В ушах маленькие золотые серьги, на шее — цепочки из бижутерии.

Государственная полиция в 10:27 сообщила, что Алиса была найдена. Второй же подросток все еще не вернулся домой.

Государственная полиция также разыскивает без вести пропавшего Эмила Кревицса 2012 года рождения, который вчера, 21 мая, не вернулся домой в Риге.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, короткие тёмно-серые волосы.

Одежда: тёмно-серые спортивные штаны, синяя куртка с капюшоном, чёрная обувь "Nike", чёрный рюкзак, самокат.

Государственная полиция просит ознакомиться с фотографией подростка и откликнуться всех, кто может знать его возможное местонахождение, позвонив по телефону 112!