Не называя имени, в Отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в отношении лица, задержанного полицией 28 апреля по подозрению в возможных преступных действиях против нравственности и половой неприкосновенности, в среду суд отменил меру пресечения — арест.

Учитывая, что арест был первоначально применён по инициативе полиции, там отметили, что, несмотря на продолжающееся расследование, необходимость сохранения прежней меры пресечения по-прежнему считается обоснованной.

Полиция примет решение о применении другой меры пресечения.

Согласно информации базы данных Firmas.lv, Зейза владеет связанным с торговлей топливом предприятием "Prax CW", а также является членом правления компании "Bosus", которая принадлежит оптовому торговцу топливом "Straujupīte", владельцем которой является Юрис Зейза. Архив агентства LETA свидетельствует, что Оскар Зейза был руководителем по развитию компании "Straujupīte".

Представители "Straujupīte" отказались от комментариев агентству LETA.

Зейза в 2022 году уже был оштрафован на 4000 евро за причинение телесных повреждений женщине.