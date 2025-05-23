Пьяные ЧП с непростыми водителями: под судом оказались глава пивоварни и полковник армии ЛР

В Рижском городском суде на нынешней неделе назначено дело председателя правления АО Cēsu alus Евы Сиетиньсоне, обвиняемой в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее осудили нетрезвого полковника.

"У меня проблемы со здоровьем"

Прокуратура, не называя имени, ранее сообщила: в декабре 2023 года женщина была остановлена полицейскими, когда ехала на автомобиле Lexus по улице Краста в направлении торгового центра Dole. Уровень алкоголя в ее крови составил 2,66 промилле.

По данным портала tiesas.lv, дело было передано в Рижский городской суд еще в октябре прошлого года. Заседание, запланированное на прошлой неделе, было перенесено.

Сиетиньсоне уже покинула пост председателя правления Cēsu alus. Но в интервью Latvijas Avīze сообщила: она не считает, что ее уход с должности связан с этим инцидентом.

"Прошло прекрасное время, достигнуты хорошие результаты. У меня давние проблемы со здоровьем, и я собираюсь их решать", — призналась женщина–пивовар. Согласно данным Firmas.lv, Ева Сиетиньсоне занимала пост председателя правления Cēsu alus около 20 лет — с сентября 2004 года.

Командир НВС уже признан виновным

Видземский районный суд в Алуксне в понедельник, 19 мая, признал полковника Национальных вооруженных сил Евгения Казенко виновным в вождении в нетрезвом виде и приговорил его к пробационному надзору в один год и два месяца, а также лишению водительских прав на пять лет.

Также суд обязал полковника выплатить часть стоимости автомобиля — 11,2 тысячи евро, так как машина ему не принадлежала.

Приговор еще не вступил в силу, но Казенко, который занимал пост командира управления снабжением НВС, после совершения правонарушения был освобожден от должности и ушел в отставку.

Казенко задержали 16 марта этого года в Валкской волости. Он находился за рулем автомобиля под воздействием алкогольного опьянения в 1,67 промилле. Обвиняемый признал свою вину.

Казенко был назначен на должность командира управления снабжением НВС 3 июля 2023 года, на тот момент еще имея звание подполковника. Он поступил на службу в латвийскую армию в 1996 году.

Последняя декларация Казенко как государственного чиновника доступна за 2023 год. Тогда он заработал около 56,6 тысячи евро в НВС, имел более 30 тысяч евро сбережений в банках, владел квартирой в Риге и автомобилем Peugeot 2018 года выпуска.

Что грозит за нетрезвое вождение

В ноябре 2022 года в Латвии вступили в силу поправки к Уголовному закону, согласно которым управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле является уголовным преступлением.

Также закон предусматривает конфискацию автомобиля, если его владелец находился за рулем в сильном опьянении или отказался от прохождения теста на наличие алкоголя и наркотиков. Если автомобиль принадлежит другому человеку, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.

За данное преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы до одного года, пробационный надзор и лишение водительских прав на пять лет.