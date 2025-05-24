Проснулся, а во дворе корабль: в Норвегии судно едва не врезалось в дом

Житель Норвегии умудрился проспать момент, когда огромный контейнеровоз сел на мель прямо на его переднем дворе, сообщает CNN.

Йохан Хелберг, проживающий в районе Бюнесет на фьорде Тронхейм, проснулся в четверг утром, когда сосед разбудил его с вопросом, не заметил ли он судно у себя во дворе, рассказало норвежское телевидение TV2.

Когда Хелберг вышел за дверь, он увидел, что на его лужайке «припаркован» 135-метровый контейнеровоз.

«Если бы судно врезалось в скалы рядом, его бы подбросило и оно ударилось бы в дом. Они разминулись всего на несколько метров», — рассказал он TV2.

Сосед, Йостейн Йёргенсен, который живёт примерно в 40 метрах от берега, сообщил, что проснулся около 5 утра от звука приближающегося судна.

«Я посмотрел в окно и увидел, как корабль на полном ходу несётся к берегу», — сказал он, добавив, что выбежал на улицу и начал кричать, чтобы предупредить о происшествии.

По словам Йёргенсена, судно NCL Salten всё приближалось, пока не село на мель в восьми метрах от стены дома соседа.

«Он всё это время спал и очень удивился, когда обнаружил “гостя”», — добавил Йёргенсен.

Судно направлялось в порт Оркангер, расположенный в южной части фьорда, и на борту находилось 16 человек, когда произошёл инцидент.

Бенте Хетланд, управляющий директор судоходной компании NCL, назвала случившееся «серьёзным инцидентом» и поблагодарила судьбу за то, что никто не пострадал.

«В настоящий момент мы не знаем причины происшествия и ждём результатов расследования от соответствующих органов, — говорится в её заявлении. — Мы также оцениваем повреждения судна».

Сначала на место была направлена буксирная лодка, но попытка снять судно с мели не удалась.

Позднее в четверг вечером специалисты спасательной компании попытались провести операцию во время прилива, однако было решено, что это невозможно, сообщила Норвежская прибрежная администрация.

Теперь, как уточняется, перед новой попыткой потребуются геотехнические исследования.

Хотя признаков утечки нефти с судна нет, власти сообщили, что на всякий случай рядом дежурит судно для реагирования на разливы топлива.