Вместо яхт в Болдерае «припарковался» грузовик

С приближением летнего сезона у водоёмов становится всё больше любителей рыбалки и водных прогулок. Один из таких энтузиастов, спуская лодку на воду несколько дней назад, чуть было не лишился автомобиля, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

На стоянке яхт и лодок в Болдерае — необычное зрелище: вместо водного транспорта в реке стоит грузовой автомобиль, и внутри — водитель. Он оказался в такой ситуации, якобы пытаясь спустить лодку с прицепа на воду.

Прибывшие на место спасатели в первую очередь позаботились о безопасности водителя — мужчина не пострадал. Затем они приступили к извлечению машины из воды.

"Эта грузовая машина с прицепом была извлечена на берег, чтобы предотвратить утечку дизельного топлива и других технических жидкостей в акваторию", - рассказал командир 1-й части Рижского управления Государственной пожарно-спасательной службы Агрис Асупс.

Эксперт по лодкам и рыбалке объясняет, что, скорее всего, водитель не затянул ручной тормоз — именно поэтому в воду отправилась не только лодка, но и весь транспорт. По его словам, подобные случаи — далеко не редкость, и при спуске лодки необходимо строго соблюдать все меры безопасности.

"Нужно оценить мощность машины и вес лодки. Если автомобиль с передним приводом, а лодка тяжёлая, может случиться так, что во время дождя по скользкому бетону машина просто буксует и не может подняться", - уточнил эксперт по рыбалке Арвис Анчевскис.

Арвис также подчёркивает, что риск утопить машину — лишь один из возможных сценариев на слипе. Никогда не стоит пытаться остановить машину с прицепом, вставая перед ней или толкая руками — это гарантированно приведёт к наезду на человека. Всё нужно делать спокойно и без спешки. И если что-то идёт не так, важно помнить: никакая техника не стоит человеческой жизни.

"Готовимся, думаем, что делаем. Подъезжаем к спуску, спускаем лодку, не забываем про верёвку — чтобы не получилось, что лодка уплыла, а мы остались на берегу. Потом приходится звать на помощь или плыть за ней. В Риге есть два очень качественных слипа — на Луцавсале и в Волери. Могу гарантировать, что там всё будет в порядке даже с переднеприводной машиной", - указал Анчевскис.

Конкретное место спуска лодок в Болдерае хорошо известно рыболовам, но считается довольно сложным. Совсем рядом есть более удобные и безопасные подъезды к воде. Однако осторожность всё равно необходима.

Пострадавший в неожиданном заплыве красный грузовик сейчас находится на лодочной стоянке. Охранник территории не позволяет осматривать машину вблизи, но, скорее всего, двигатель основательно "нахлебался" воды, и для эвакуации потребуется тяжёлая техника.