А в ответ тишина… Жители Латвии все меньше разговаривают по телефону

Согласно данным, собранным мобильным оператором, жители Латвии проводят все меньше времени в мобильных разговорах.

Так, за последние пять лет продолжительность разговоров в минутах сократилась на 18%, а за последний год — на 10%.

Снижение общения по телефону в Латвии наблюдается уже долгое время, и единственным исключением был период пандемии Covid–19, когда количество телефонных разговоров увеличилось.

Собранные данные также показывают изменения в привычках использования мобильной связи — в то время как продолжительность телефонных разговоров сокращается, потребление мобильного интернета продолжает расти. В сети мобильного оператора за последние пять лет потребление данных увеличилось на 125%, а за последний год — на 20%.

"Потребление данных продолжает стабильно расти с каждым годом, однако уже не наблюдается столь стремительного роста, как пять или десять лет назад, когда мобильный интернет только входил в нашу повседневную жизнь", — рассказывает эксперт Лига Круминя.