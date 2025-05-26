Полиция начала уголовный процесс о порче железнодорожной инфраструктуры

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры, которое привело к задержке и отмене нескольких поездов в направлении Тукумса днем 25 мая, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

О предполагаемых злонамеренных действиях было немедленно сообщено в Государственную полицию, и ее сотрудники провели оперативные мероприятия на месте происшествия. В настоящее время сумма ущерба еще оценивается и готовится более подробное заявление в полицию, сообщили представители ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz).

Уже сообщалось, что в воскресенье днем было задержано и отменено несколько поездов в направлении Тукумса, возможно, из-за злонамеренного повреждения железнодорожной инфраструктуры. Контактная сеть была повреждена на участке Приедайне-Засулаукс.