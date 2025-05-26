Полиция подозревает гражданина Марокко в скачивании данных клиентов Apotheka

Центральная криминальная полиция и государственная прокуратура Эстонии идентифицировали и объявили в международный розыск 25-летнего гражданина Марокко Адрара Халиди, которого подозревают в том, что в феврале прошлого года он незаконно вошел в систему клиентских карт, которой управляло предприятие Allium UPI, и скачал данные.

Госпрокуратура подала заявление на арест подозреваемого. Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и санкционировал арест Адрара Халиди. Центральная криминальная полиция объявила подозреваемого в международный розыск. Если подозреваемого задержат в другом государстве, это государство сможет выдать его Эстонии для судебного производства.

Руководитель следственной группы бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной криминальной полиции Реэмо Салупыльд сказал, что есть основания подозревать Адрара Халиди в том, что он получил доступ к базе данных, войдя в нее под учетной записью администратора. Как он узнал пароль от учетной записи, пока выясняется.

«Каким бы длинным и сложным ни был пароль, этот случай показывает, что этого уже недостаточно. Киберпреступники находят все более изощренные способы получить доступ к учетным записям, поэтому мы рекомендуем всем использовать двухфакторную аутентификацию — она добавляет дополнительный уровень защиты учетных записей, который может оказаться решающим в случае утечки пароля или попадания его в чужие руки», - добавил Салупыльд.

Пока полиция не выявила случаев злоупотребления скачанными данными.

По словам государственного прокурора Вахура Верте, кража данных клиентов Apotheka вновь раз демонстрирует, что киберпреступники не признают государственных границ и что данные эстонских предприятий и эстонцев являются мишенью и для киберпреступников, действующих за пределами Эстонии.

«Кража данных клиентов Apotheka в прошлом году коснулась почти половины жителей Эстонии. Это была одна из крупнейших краж данных в последнего времени. Государственная прокуратура и Центральная криминальная полиция почти год работали над установлением личности подозреваемого в краже. Это преступление непосредственно затронуло многих жителей Эстонии и нарушило их чувство безопасности, поэтому важно, что собранные доказательства еще на один шаг приблизили нас к тому, чтобы действия подозреваемого были оценены судом», - сказал Верте.

За последний год бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной криминальной полиции установило личности подозреваемых в совершении нескольких крупных кибератак. Бюро объявило в международный розыск граждан России, подозреваемых в кибератаках, совершенных на государственные учреждения Эстонии пять лет назад, а также гражданина России, организовавшего кражу данных Asper Biogene в прошлом году, а теперь и гражданина Марокко, подозреваемого в краже данных клиентов Apotheka в прошлом году.