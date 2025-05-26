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Рано утром в понедельник в Риге автомобиль сбил двух мужчин, один из них погиб 0 606

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Рано утром в понедельник в Риге автомобиль сбил двух мужчин, один из них погиб
ФОТО: Unsplash

Рано утром в понедельник на улице Мангалсалас в Риге автомобиль сбил двух мужчин, один из которых погиб, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Авария произошла вскоре после 4 часов утра, когда водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport наехал на двух мужчин. Один из пострадавших скончался.

По факту происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс и проводит расследование обстоятельств аварии.

Между тем, в воскресенье в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 16 получили травмы, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Вчера в авариях в Рижском регионе пострадали 12 человек, в Земгале — двое, а по одному — в Латгале и Видземе. Среди пострадавших были четыре велосипедиста и четверо пешеходов. Погибший также был пешеходом, происшествие произошло в Рижском регионе.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семь водителей: троих — в Рижском регионе, двоих — в Видземе и по одному — в Земгале и Латгале. Четыре из них находились в столь сильном опьянении, что им назначено уголовное наказание — конфискация автомобиля или взыскание его стоимости.

За превышение скорости вчера были составлены 235 протоколов: 24 — в Рижском регионе, 68 — в Земгале, 50 — в Видземе, 50 — в Латгале и 43 — в Курземе. Два водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

В общей сложности вчера полиция оформила 505 протоколов за нарушения правил дорожного движения.

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