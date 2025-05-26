Baltijas balss logotype

В Риге победу в конкурсе на обеспечение питания в школах на сумму 53 млн евро присудили... в лотерее 1 550

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.05.2025
LETA
В Риге победу в конкурсе на обеспечение питания в школах на сумму 53 млн евро присудили... в лотерее

Антикоррупционная комиссия Рижской levs рассмотрит вопрос о присуждении контракта на поставку продуктов питания для школ Риги на сумму 53 миллиона евро в результате лотереи, как подтвердил глава комиссии Эйнарс Цилинскис.

В воскресной передаче телеканала TV3 «Nekā personīga» было сообщено, что в недавнем тендере на поставку продуктов питания для школ Риги победитель был определен случайным образом, поскольку 53 миллиона евро были распределены в лотерее, в которой выиграла литовская компания. Муниципалитет утверждает, что все предложения были одинаково хороши, поэтому в порядке исключения была применена лотерея.

В общей сложности в тендере на поставку питания для школ и детских садов Риги на сумму 53 миллиона евро участвовали семь претендентов. Правила позволяли создавать объединения компаний, поэтому в них прошли даже фирмы, не связанные с питанием.В отличие от предыдущих конкурсов, в этом не требовалось обеспечивать продукты столь высокого качества, не проводилось углубленное изучение предыдущих контрактов претендентов и реальных бенефициаров компаний, сообщила передача. Из-за сниженных требований все участники конкурса получили одинаковое количество баллов, поэтому для определения победителя был выбран редко применяемый метод — жеребьевка.

Объясняя, как семь претендентов получили одинаковое количество баллов, исполнительный директор Риги Янис Ланге отметил, что это интересно.

«Во-первых, я не была проинформирована о такой процедуре. Зная коллег из Департамента образования, культуры и спорта, могу с полной уверенностью сказать, что в этом нет злого умысла», — заявила председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина.

В передаче пояснялось, что в тендере участвовала компания «Aleks un V, CNC», которая выиграла лотерею на девять школ на общую сумму более 17 миллионов евро. Информация «Firmas.lv» свидетельствует, что SIA «Aleks un V» в равных долях принадлежит Анатолию Половнюку и Игорю Булатову. В свою очередь, компания SIA «CNC» на половину принадлежит «Aleks un V» и SIA «Concord Service Group», владельцем которой является гражданин Литвы Ирмантс Норкус. В апреле прошлого года его компания расторгла договор с Адажским районным советом на питание в Царникавской начальной школе.

Муниципалитет пояснил, что компания не выполнила ряд требований — не установила оборудование в срок, не обеспечила соответствующее меню, происхождение поставляемых продуктов не соответствовало указанному в предложении, и муниципалитет утратил уверенность в способность фирмы в дальнейшем добросовестно выполнять взятые на себя обязательства.

Рига в своем тендере не оценивала прошлое участников. Результаты тендера были оспорены несколькими фирмами, участвовавшими в розыгрыше — SIA «Fristar», SIA «Baltic Restaurants Latvia», SIA «Žaks 2». Тендер оспорен в Бюро по надзору за закупками (IUB). Результаты розыгрыша вызвали опасения, что некоторые школы не смогут обеспечить питание участников Летнего фестиваля песни и танца школьников, который состоится этим летом, сообщило издание «Nekā personīgā».

Исполнительный директор Риги отвергает риски. Ведь даже если IUB разрешит заключить контракты, новые поставщики питания в учебных заведениях должны начать работу с августа, а питание участников праздника будут обеспечивать прежние поставщики.

Читайте нас также:
#рижская дума #закупки
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    26-го мая

    Ну если Цилинский и Гейкина сказали,что все будет хорошо,то мы им,конечно,верим ,ведь чиновники всегда отвечают за свои слова и никогда не обманывают друг друга как истинные латыши

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 690
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 267
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 331
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 185

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 124
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 182
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 211
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 446
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 259
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 165
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 124
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 182
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 211

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео