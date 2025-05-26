В Риге победу в конкурсе на обеспечение питания в школах на сумму 53 млн евро присудили... в лотерее

Антикоррупционная комиссия Рижской levs рассмотрит вопрос о присуждении контракта на поставку продуктов питания для школ Риги на сумму 53 миллиона евро в результате лотереи, как подтвердил глава комиссии Эйнарс Цилинскис.

В воскресной передаче телеканала TV3 «Nekā personīga» было сообщено, что в недавнем тендере на поставку продуктов питания для школ Риги победитель был определен случайным образом, поскольку 53 миллиона евро были распределены в лотерее, в которой выиграла литовская компания. Муниципалитет утверждает, что все предложения были одинаково хороши, поэтому в порядке исключения была применена лотерея.

В общей сложности в тендере на поставку питания для школ и детских садов Риги на сумму 53 миллиона евро участвовали семь претендентов. Правила позволяли создавать объединения компаний, поэтому в них прошли даже фирмы, не связанные с питанием.В отличие от предыдущих конкурсов, в этом не требовалось обеспечивать продукты столь высокого качества, не проводилось углубленное изучение предыдущих контрактов претендентов и реальных бенефициаров компаний, сообщила передача. Из-за сниженных требований все участники конкурса получили одинаковое количество баллов, поэтому для определения победителя был выбран редко применяемый метод — жеребьевка.

Объясняя, как семь претендентов получили одинаковое количество баллов, исполнительный директор Риги Янис Ланге отметил, что это интересно.

«Во-первых, я не была проинформирована о такой процедуре. Зная коллег из Департамента образования, культуры и спорта, могу с полной уверенностью сказать, что в этом нет злого умысла», — заявила председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина.

В передаче пояснялось, что в тендере участвовала компания «Aleks un V, CNC», которая выиграла лотерею на девять школ на общую сумму более 17 миллионов евро. Информация «Firmas.lv» свидетельствует, что SIA «Aleks un V» в равных долях принадлежит Анатолию Половнюку и Игорю Булатову. В свою очередь, компания SIA «CNC» на половину принадлежит «Aleks un V» и SIA «Concord Service Group», владельцем которой является гражданин Литвы Ирмантс Норкус. В апреле прошлого года его компания расторгла договор с Адажским районным советом на питание в Царникавской начальной школе.

Муниципалитет пояснил, что компания не выполнила ряд требований — не установила оборудование в срок, не обеспечила соответствующее меню, происхождение поставляемых продуктов не соответствовало указанному в предложении, и муниципалитет утратил уверенность в способность фирмы в дальнейшем добросовестно выполнять взятые на себя обязательства.

Рига в своем тендере не оценивала прошлое участников. Результаты тендера были оспорены несколькими фирмами, участвовавшими в розыгрыше — SIA «Fristar», SIA «Baltic Restaurants Latvia», SIA «Žaks 2». Тендер оспорен в Бюро по надзору за закупками (IUB). Результаты розыгрыша вызвали опасения, что некоторые школы не смогут обеспечить питание участников Летнего фестиваля песни и танца школьников, который состоится этим летом, сообщило издание «Nekā personīgā».

Исполнительный директор Риги отвергает риски. Ведь даже если IUB разрешит заключить контракты, новые поставщики питания в учебных заведениях должны начать работу с августа, а питание участников праздника будут обеспечивать прежние поставщики.