Актёры сериала "Слово пацана", 26-летний Рузиль Минекаев и 16-летний Леон Кемстач, проиграли около 1 000 000 рублей (10 000 евро) в суде логистической компании.

По данным телеграм-канала Shot, компания ООО "Альянслогистик" занималось перевозкой снеков, но актёры забыли оплатить счета. Теперь бренд чипсов "Эу, пацан", который принадлежит актёрам, должен выплатить 904 тысячи рублей логистической фирме, а также заплатить проценты за пользование чужими деньгами.

Звёзды зарегистрировали компанию по производству чипсов в конце 2023 года. В числе учредителей также оказались мать Леона Лаура Кемстач и бизнесмен Паулюс Виталиус, который ранее работал с проектами Насти Ивлеевой и Влада Бумаги. В 2024 году компания заработала 29,5 миллионов рублей (около 300 000 евро).

Сериал "Слово пацана" Жоры Крыжовникова вышел в конце 2023 года и сразу обрёл огромную популярность, однако вызвал множество скандалов. Звёзды сериала сразу оказались под пристальным вниманием общественности: они стали получать много предложений об участии в новых проектах, у них стали активно брать интервью журналисты и массово подписывались в соцсетях. Однако не обошлось и без хейта. Так, например, Никиту Кологривого обвиняли в том, что он "зазвездился" и неуважительно относится к коллегам.