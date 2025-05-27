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Невнимательность и яркое солнце! В Кенгарагсе водитель бусика сбил пенсионерку 0 458

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Невнимательность и яркое солнце! В Кенгарагсе водитель бусика сбил пенсионерку
ФОТО: скриншот видео TV3

Водитель легкого грузового автомобиля в Кенгарагсе не оценил ситуацию и сбил пожилую женщину. Пострадавшая передана медикам, однако неизвестно, переходила ли она улицу на зелёный или красный свет, пишет tv3.lv.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Латгалес – легкий грузовой микроавтобус сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Очевидец рассказал о случившемся. Он услышал громкий удар и вышел посмотреть, что произошло.

"Мы вышли, а бабушка уже лежала на земле. Машина её сбила. Не знаю, сильно или нет, но она была ещё жива", – рассказал очевидец.

На место происшествия незамедлительно прибыла бригада Службы неотложной медицинской помощи. К счастью, состояние женщины не было критическим.

"Медики оказали помощь одной пострадавшей, которая в удовлетворительном состоянии была доставлена в медицинское учреждение", – сообщили в Службе неотложной медицинской помощи.

Эксперт по безопасности дорожного движения из CSDD Оскар Ирбитис отметил, что май в целом был спокойным – серьёзные ДТП случались редко, но этого нельзя сказать о понедельнике.

Подобные инциденты, к сожалению, являются частью повседневной работы Оскара и его команды, задача которых – выяснить, какие факторы способствуют возникновению таких трагедий.

В этом случае водитель бусика не стал скрывать свою вину. "Невнимательность и яркое солнце", – сказал водитель.

Переходила ли женщина на красный сигнал светофора, и будет ли водитель наказан за причинённое ДТП, ещё предстоит выяснить.

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