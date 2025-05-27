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Совпало имя: латвиец год отсидел по ошибке за сексуальное насилие над ребёнком 2 939

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Совпало имя: латвиец год отсидел по ошибке за сексуальное насилие над ребёнком
ФОТО: dreamstime

Из-за возможного совпадения имён предполагаемого насильника, около года в тюрьме за сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой провёл невиновный человек, сообщила в понедельник передача «Запрещённый приём» Латвийского телевидения, пишет ЛЕТА.

Девочка рассказала органам опеки о длительном сексуальном насилии, а затем в полиции назвала имя виновного. Впоследствии предполагаемый виновник был задержан, предстал перед судом и провёл почти год за решёткой.

В какой-то момент сама девочка дала показания, что это не тот человек, после чего он был освобождён. Оказалось, что насильником был другой человек с таким же именем.

В настоящее время расследование по этому делу продолжается.

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#насилие #изнасилование
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(2)
  • Лк
    Летучий корабль
    27-го мая

    Это всё что надо знать о юридической системе в Латвии и компетентности работников.

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    1
  • Д
    Дед
    27-го мая

    Т.е. менты целый год разбирались, причастен человек или нет? Где тот министр МВД, в тюрьму его на год! Его точно есть за что.

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    1

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