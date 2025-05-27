Совпало имя: латвиец год отсидел по ошибке за сексуальное насилие над ребёнком

Из-за возможного совпадения имён предполагаемого насильника, около года в тюрьме за сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой провёл невиновный человек, сообщила в понедельник передача «Запрещённый приём» Латвийского телевидения, пишет ЛЕТА.

Девочка рассказала органам опеки о длительном сексуальном насилии, а затем в полиции назвала имя виновного. Впоследствии предполагаемый виновник был задержан, предстал перед судом и провёл почти год за решёткой.

В какой-то момент сама девочка дала показания, что это не тот человек, после чего он был освобождён. Оказалось, что насильником был другой человек с таким же именем.

В настоящее время расследование по этому делу продолжается.