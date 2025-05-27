Трагическая авария с мотоциклом в Агенскалнсе – как такое могло произойти?

Недалеко от остановки общественного транспорта у Агенскалнского рынка мотоциклист не смог справиться с управлением и врезался в стоящий неподалёку автомобиль. От мощного удара мужчина получил тяжёлые телесные повреждения, и, к сожалению, медикам не удалось его спасти, сообщает передача "Degpunktā" ( ТВ3 ).

Рядом с синим мешком лежат мотоциклетный шлем и один ботинок. Поблизости стоит повреждённый внедорожник – у него выбито заднее стекло.

После столкновения мотоцикл отлетел на трамвайные рельсы, а сам водитель остался лежать на проезжей части. Пока неизвестно, почему мотоциклист внезапно потерял управление, что привело к смертельному столкновению.

«Джип стоял на тротуаре, водителя в машине не было», – рассказывают местные жители.

Медики около 30 минут проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис подчёркивает, что мотоциклистам сейчас следует соблюдать особую осторожность из-за состояния дорожного покрытия, которое после зимы ещё не очищено.

«Печально, что такие происшествия случаются в городе. Человек, передвигаясь на мотоцикле по городу, не должен погибать. В данном случае стоит разобраться, почему конкретный человек потерял управление, почему направление движения так резко изменилось и произошел наезд на это транспортное средство», – отметил Ирбитис.