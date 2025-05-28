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Наркотики и обыск: в Ливанах изъяли почти килограмм запрещённых веществ 0 381

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Наркотики и обыск: в Ливанах изъяли почти килограмм запрещённых веществ
ФОТО: пресс-фото

В минувшие выходные сотрудники Следственного отдела Управления полиции Северной Латгалии при Региональном управлении Государственной полиции Латгале провели оперативные мероприятия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ в городе Ливаны.

Полицейские задержали двух человек и провели санкционированный обыск, в ходе которого было изъято в общей сложности 938 граммов различных наркотических веществ. Государственная полиция возбудила уголовный процесс, расследование продолжается.

Детали операции

В субботу, 24 мая, сотрудники Следственного отдела, проверяя оперативную информацию, задержали в Ливанах двух мужчин, 1999 и 2003 года рождения, по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время санкционированного обыска было найдено и изъято 718 граммов амфетамина и 220 граммов марихуаны. Кроме того, у задержанных изъяты три таблетки, содержащие психотропные вещества, а также мобильный телефон и автомобиль.

Следует отметить, что оба задержанных уже ранее попадали в поле зрения полиции.

В отношении обоих лиц возбужден уголовный процесс по первой части статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ с целью сбыта либо за их незаконный сбыт. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с надзором пробации сроком до трёх лет.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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#наркотики
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