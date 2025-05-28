Во вторник в ДТП пострадали 10 человек

Во вторник в Латвии зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в десяти из них пострадали люди, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Аварий с множественными жертвами не было. В одном ДТП пострадал пешеход и два велосипедиста.

За сутки на дорогах было выявлено 489 административных нарушений, в том числе 173 случая превышения скорости и два случая агрессивного вождения.

Три водителя были задержаны в нетрезвом состоянии и один в состоянии наркотического опьянения, против всех начаты уголовные дела.