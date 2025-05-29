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Очевидцы в последний момент спасли мужчину, сидевшего на платформе 0 721

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Очевидцы в последний момент спасли мужчину, сидевшего на платформе
ФОТО: скриншот видео TV3

Недавно на железнодорожной станции Слока прохожим пришлось спасать мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения находился опасно близко к рельсам в момент приближения поезда. К счастью, очевидцы среагировали оперативно и успели оттащить безучастного мужчину в сторону. Подобные ситуации, когда люди создают угрозу своей жизни вблизи железнодорожных путей, происходят нередко, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После пронзительного звука гудка приближающегося поезда людям удалось спасти мужчину буквально в последнюю секунду. Он сидел на краю платформы и упрямо сопротивлялся попыткам окружающих помочь ему. Возможно, только непосредственная близость поезда заставила его изменить своё поведение и позволить себя оттащить.

Согласно статистике, в среднем не реже одного раза в неделю возникает ситуация, когда человек оказывается слишком близко к рельсам и его необходимо оттуда увести.

Руководитель отдела коммуникации и маркетинга компании «Vivi» Сигита Паула рассказала: «В этом году удалось предотвратить 15 случаев, когда люди находились опасно близко к рельсам. Надо отметить, что статистика из года в год остаётся примерно одинаковой — в прошлом году было 57 таких случаев, в позапрошлом — 52».

Если человек отказывается покидать пути, но поезд ещё не подъехал слишком близко и ситуацию можно разрешить, окружающие могут подойти к поезду и с помощью жестов или других сигналов предупредить о возникшей опасности.

«Машинист обязательно отреагирует, потому что это знак, указывающий на нестандартную ситуацию. Он может начать торможение, цель — вовремя остановить поезд. Следует понимать, что остановить поезд мгновенно невозможно, поэтому рядом с путями нужно соблюдать осторожность», — добавила Паула.

За подобные нарушения сотрудники полиции могут начать административное производство или ограничиться предупреждением. Однако в ситуациях, когда поезд невозможно остановить, последствия необдуманных действий могут быть фатальными.

В данном случае полиция на место вызвана не была. Возможно, это объясняется тем, что поезд не потребовалось экстренно останавливать, поскольку он уже находился на станции. Однако в ситуациях с участием правоохранителей за создание угрозы безопасному использованию железной дороги может быть назначен денежный штраф до 25 евро.

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#железная дорога #чп
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